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「四個月兵」補滿一年增戰力？退伍學長看衰：還是浪費時間
根據華爾街日報近日報導，台灣雖然每年有8萬人入伍、後備軍人達220萬人，但「準備不足，士氣也低落」，恐怕難與潛在敵軍中國大陸一戰。報導一出又掀起討論，認為至少應改回「一年兵」，不過網友推文出現不少雜音。
原PO表示現行四個月兵(即常備兵役軍事訓練)，才剛熟悉餐廳伙食就要「退伍」(應為結訓)了，再扣掉新訓時間幾乎沒有時間學習太多技能。有鑑於此為了充實戰技，「至少應該要改回至少一年兵才對」，而這番言論卻也引來反對看法。
有退伍學長認為，訓練內容遠比時間長短重要，「改回2年都在割草打飯有用嗎」，「內容太廢」最後還是浪費時間。「不支持」、「過來人真的覺得浪費時間」、「我當了一年也不覺得有訓練到」。
有人附和認為若把服役時間延長，正好是「把國家生產力最高的一群人拉去當白癡」。另也有留言提出「志願役薪水調到一個月6萬就不缺兵源了」、「沒當兵不准從政」、「女生也要當內勤行政兵」等周邊政策，意外衍生「男女平權」論戰。
「改了馬上沒票，哪個黨敢改？」有網友點出現實面的弔詭之處，指出台灣和中國的地理位置及情勢詭譎，但訓練時間加長並不代表就能打贏對岸，有鄉民就問「還是可以多撐一天？」看得出對戰爭態度並不樂觀。
不過仍有部分民眾相當贊同加長訓練時間，並有guts的表示「改兩年我也回去補啦」、「改三年，再回去補一年沒差」，期望能為我國再盡一份心力。
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