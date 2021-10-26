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「四個月兵」補滿一年增戰力？退伍學長看衰：還是浪費時間

聯合新聞網 / 綜合報導
外媒報導，台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)
外媒報導，台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

根據華爾街日報近日報導，台灣雖然每年有8萬人入伍、後備軍人達220萬人，但「準備不足，士氣也低落」，恐怕難與潛在敵軍中國大陸一戰。報導一出又掀起討論，認為至少應改回「一年兵」，不過網友推文出現不少雜音。

原PO表示現行四個月兵(即常備兵役軍事訓練)，才剛熟悉餐廳伙食就要「退伍」(應為結訓)了，再扣掉新訓時間幾乎沒有時間學習太多技能。有鑑於此為了充實戰技，「至少應該要改回至少一年兵才對」，而這番言論卻也引來反對看法。

有退伍學長認為，訓練內容遠比時間長短重要，「改回2年都在割草打飯有用嗎」，「內容太廢」最後還是浪費時間。「不支持」、「過來人真的覺得浪費時間」、「我當了一年也不覺得有訓練到」。

圖／報系資料照
圖／報系資料照

有人附和認為若把服役時間延長，正好是「把國家生產力最高的一群人拉去當白癡」。另也有留言提出「志願役薪水調到一個月6萬就不缺兵源了」、「沒當兵不准從政」、「女生也要當內勤行政兵」等周邊政策，意外衍生「男女平權」論戰。

「改了馬上沒票，哪個黨敢改？」有網友點出現實面的弔詭之處，指出台灣和中國的地理位置及情勢詭譎，但訓練時間加長並不代表就能打贏對岸，有鄉民就問「還是可以多撐一天？」看得出對戰爭態度並不樂觀。

不過仍有部分民眾相當贊同加長訓練時間，並有guts的表示「改兩年我也回去補啦」、「改三年，再回去補一年沒差」，期望能為我國再盡一份心力。

記者洪哲政/攝影
記者洪哲政/攝影

國軍 役男

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