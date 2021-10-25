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地震警報響個不停！擁72支手機的寶可夢阿伯笑著回應狀況

聯合新聞網 / 綜合報導
新北土城的「寶可夢阿伯」陳三元在上次地震時，花了至少30分鐘才將所有手機警報通知全關掉。 圖／張睿廷
新北土城的「寶可夢阿伯」陳三元在上次地震時，花了至少30分鐘才將所有手機警報通知全關掉。 圖／張睿廷

宜蘭24日發生2次有感地震，分別為規模6.5及5.4級，全台有感，手機的國家警報不斷鳴響。一位網友突然想起擁有72支手機的「寶可夢阿伯」，引來網友關心。過往寶可夢阿伯因地震，需花30分鐘才能關閉所有手機的國家警報鳴笛聲，而針對這次地震，寶可夢阿伯也做出回應了。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，地震時中壢搖晃大，國家警報也叫個不停，就聯想到擁有無數支手機的寶可夢阿伯，並關心阿伯現在過得如何。不少網友被戳中笑點回覆說，「嚇到挫尿」、「應該還在關警報」、「整個里都聽得到吧」、「隔壁鄰居都會來幫他關」、「他真的需要去做心理諮商」、「求阿北的心理陰影面積」。

而寶可夢阿伯事後回應，當時正在睡午覺，毫無察覺到有地震，直到醒來後才聽到幾支手機在響，並沒有上次地震那樣嚴重，需花30分鐘關閉所有警報，「手機都好好的，不過有些靜音、關機了，都有，沒有去算多少支」。寶可夢阿伯也笑說，剛剛打開電視看新聞，才得知有地震的消息，所幸一切平安。

寶可夢阿伯本名陳三元，來自新北市土城區，因玩寶可夢，從過往只有11支手機的他，增加到現在擁有72支手機，並騎著腳踏車玩寶可夢，景象宛如「孔雀開屏」，曾經也因此而登上國際新聞、成為華碩手機代言人。

寶可夢 地震 腳踏車

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