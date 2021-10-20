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阿嬤家電子鍋煮白飯「飄燒肉味」 超噁真相曝光令人崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自家阿嬤的老舊電子鍋，沒想到拆解後卻發現超恐怖的一幕。 圖／爆廢公社公開版
一名網友分享自家阿嬤的老舊電子鍋，沒想到拆解後卻發現超恐怖的一幕。 圖／爆廢公社公開版

不少長輩都非常的節省，就算家中的電器用品很老舊，還是會繼續用下去。對此，一名網友分享自家阿嬤的老舊電子鍋，沒想到拆解後卻發現超恐怖的一幕，讓他驚恐直呼「（難怪）阿嬤煮的飯就是特別的香，有燒肉的味道」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享一張老舊的電子鍋煮好白飯的照片，但因為已經使用許久，所以鍋邊的外殼都已經龜裂脫殼，放入內鍋也無法貼合。然而，某天原PO突發奇想的拆解這個電子鍋後發現，電子鍋底部夾層堆滿壁虎屍體，讓他終於知道為何「阿嬤煮的飯就是特別的香～有燒肉的味道」。

從他分享的照片中見電子鍋夾層的壁虎乾屍數量大概有近2、30隻，這可怕且驚悚的景象讓網友紛紛留言，「煙燻壁虎飯」、「天啊~好崩潰」、「原來燒肉的味道是壁虎來的」、「我還放大看，噁爆」、「天啊！我以為是肉鬆」、「為什麼這一整個（壁虎）家族都會在這裡」、「阿嬤也太省，電鍋要換啦，好可怕」。

也有許多網友開玩笑留言，「煮個白飯還加中藥材，粗本喔！」、「阿嬤偷藏秘方被發現了」、「誤看成肉絲爆香…」、「要賺你阿嬤的錢很難餒」、「怎麼有辦法煮成電鍋都是爬蟲？不可思議」、「烤蠑螈是上等貨色」。

爆廢公社

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