送餐驚見女主管飆罵...外送員硬著頭皮唱歌 結局神翻轉網笑翻

疫情期間，許多民眾減少外出活動，透過外送平台解決三餐，有些人則因無法團聚，改叫外送給予親友驚喜。然而，近日有外送員接到一筆「生日訂單」，到場後發現一名女主管正在訓斥下屬，外送員仍是硬著頭皮完成任務，沒想到結局卻意外翻轉。

該名外送員在臉書社團《外送師ㄟ543》發文表示，接到一筆訂單，客人說要幫他老婆唱生日快樂歌，「但我一進辦公室，就有個女主管在罵人，而且罵超兇，害我不敢出聲，搞得我好像是員工」。

原PO接著提到，「櫃台看到我就幫我叫客人取餐，結果就是那個罵人的女主管」，對方罵到一半便臉很臭的走向他，外送員告知「妳老公要我唱歌，祝妳生日快樂～祝妳生日快樂」，其他員工見狀也跟著一起唱，唱完後，女主管尷尬地笑說「好啦好啦，大家回去工作」。

這讓原PO不禁笑呼「我好像改變了大家被挨罵的命運，以後有人自知會被主管罵，就叫外送幫忙解圍也是不錯的選擇喔」。貼文一出，網友紛紛回應「真的是幫大家化解危機」、「你很有勇氣，代表被罵的員工們感謝您」、「員工：謝謝你救了我們」、「神救援」、「好有畫面」。