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在外騎車送餐太累 外送員「1解法」引同行狂喊：聰明

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員必須在外風吹雨淋的騎車送餐，非常辛苦 圖／ingimage
外送員必須在外風吹雨淋的騎車送餐，非常辛苦 圖／ingimage

外送員必須在外風吹雨淋的騎車送餐，非常辛苦，再加上正值疫情期間，訂單不斷爆增，讓外送員忙翻。然而，日前就有一名網友看見外送員竟然在機車座椅裝上「辦公椅的椅背」，讓他不禁直言「真有想法」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文分享，自己前陣子在路上看到一名外送員在等紅綠燈，但機車的座墊上竟放著一個「辦公室椅的椅背」，奇特的景象讓他直呼「這位大哥直接把電腦辦公椅的椅背拆下來當靠背用，真有想法」。

原PO在路上看到有外送員直接將「辦公椅的椅背」裝在機車上。 圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》
原PO在路上看到有外送員直接將「辦公椅的椅背」裝在機車上。 圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》

此文一出，便有不少網友留言表示「果然潛能都是被激發出來的」、「哇～這樣就不會腰酸背痛了！很厲害」、「感覺很舒適」、「太神啦」、「跑整天很硬，不過長見識了」、「對跑整天的來說真的很棒的設計」、「什麼天才都有，哈哈哈」、「高手在民間真有才，真的聰明」。

除此之外，更有許多留言分享其他外送員的妙招，紛紛表示「今天遇到的，自製『風扇』」、「之前有遇過，想說好屌，拍一張」、「騎一整天，真的有差，我也在小（外送）箱塞小枕頭，當靠背」。

外送員 背痛 奇聞

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