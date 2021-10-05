以為遠端關燈好方便…新設備一壓出事了 網友笑：變移除裝置

現代生活為追求方便，都盡可能要求遠端操作，例如在家中時，最好能夠人坐在沙發，就能打開所有需要的東西。然而不是每個講求遠端操作的物件，最後都會照理想的方式運行，最近一位日本網友，就在相關裝置上發生了一件讓人又好氣又好笑的意外。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「tukinowagamo」最近分享一段影片，表示他剛買了一個三千日幣（約相當於新台幣755元）的裝置，按照一般的用法而言，這個裝置只要卡在電燈開關旁邊，就能夠遠端控制電燈開關。

然而，tukinowagamo在實際操作之後，雖然裝置確實是有按到電燈開關鍵，但就在那個瞬間，裝置卻連同電燈開關的外殼一起掉落。結果論而言是成功遠端關了燈沒錯，但顯然不能當作長久之計。

其他網友看了紛紛表示「力道比想像中的還猛啊」、「開關off變成外殼off」、「害我噴了一口咖啡」、「感覺好像拚命加班到最後一個關燈的上班族」、「我家用了也發生同樣的問題」、「沒跟『遠端外殼移除裝置』搞錯吧」、「突然掉下來好像嚇到的貓咪一樣」。不過也有專業網友指出，這個裝置安裝時需要放些緩衝材料，才不會發生這種狀況。