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手作三明治最怕掉餡？ 火腿片這樣擺輕鬆鎖住美味
三明治簡單又美味，在家自己也能做。不過有時料包得太滿，容易灑得到處都是，沒能好好吃下肚，是比較麻煩的地方。不過最近就有日本網友，發現一個簡單的方法，可以讓吐司料牢牢鎖在三明治裡面。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「lantern_utp」最近在twitter分享，製作三明治時，只要把火腿片鋪在三明治周圍，在中心放好現料之後，再用這些火腿片包起現料，並且蓋上吐司，如此一來，就能防止餡料溢出，放心享用料多味美的三明治。
気づいたんだけどさ…サンドイッチ作るときに写真みたいにハムやレタスで具を包めばこぼれない…！！— ちょうちんあんこう (@lantern_utp) September 9, 2021
既出ネタかもしれないけど、自力で発見したとき革命だった… pic.twitter.com/YwV1qgfxUX
lantern_utp表示，他不確定這個方法，對其他人來說是不是早就已經知道了，不過他自己是百分之百，靠著自我靈感想到這個法子。而且即使切開來，中間的餡料也能夠紮實鎖住。
許多網友紛紛表示「天才啊」、「看起來好好吃，下次試試看」、「這點子真的不錯，想都沒想就決定下次試試看了」、「我試著做了一下，真的很讚」、「問題是對我來講一餐吃四片火腿有點多」、「漢堡店應該學學這招」、「好聰明！我都想不到能夠這樣做」。
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