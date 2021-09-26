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手作三明治最怕掉餡？ 火腿片這樣擺輕鬆鎖住美味

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友分享，只要用火腿片事先包好，就能讓三明治餡料不容易灑出來。圖擷取自twitter
日本網友分享，只要用火腿片事先包好，就能讓三明治餡料不容易灑出來。圖擷取自twitter

三明治簡單又美味，在家自己也能做。不過有時料包得太滿，容易灑得到處都是，沒能好好吃下肚，是比較麻煩的地方。不過最近就有日本網友，發現一個簡單的方法，可以讓吐司料牢牢鎖在三明治裡面。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「lantern_utp」最近在twitter分享，製作三明治時，只要把火腿片鋪在三明治周圍，在中心放好現料之後，再用這些火腿片包起現料，並且蓋上吐司，如此一來，就能防止餡料溢出，放心享用料多味美的三明治。

lantern_utp表示，他不確定這個方法，對其他人來說是不是早就已經知道了，不過他自己是百分之百，靠著自我靈感想到這個法子。而且即使切開來，中間的餡料也能夠紮實鎖住。

即使切開，三明治形狀依然完整。圖擷取自twitter
即使切開，三明治形狀依然完整。圖擷取自twitter

許多網友紛紛表示「天才啊」、「看起來好好吃，下次試試看」、「這點子真的不錯，想都沒想就決定下次試試看了」、「我試著做了一下，真的很讚」、「問題是對我來講一餐吃四片火腿有點多」、「漢堡店應該學學這招」、「好聰明！我都想不到能夠這樣做」。

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