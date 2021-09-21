吃燒烤狂被問「要不要換烤網？」 他曝背後2大暗示

到燒烤店用餐時，店員都會頻繁詢問是否要更換烤網，大陸美食專欄指出這背後藏有兩大原因，第一是擔心食材烤焦，浪費食物，第二則是希望吃飽的客人儘速離開，讓店家可以再接新的客人。

大陸搜狐號美食專欄小楊聊美食表示，吃自助烤肉時，店員若頻繁詢問「要不要換烤網」，其實是一種暗示。第一種是店員擔心客人不知道烤網需要時常更換，容易把食物烤焦，反而浪費食物，會讓老闆不滿，認為是店員的錯，因此店員才會時常注意各桌烤網，避免發生烤焦的狀況。

第二種則是看到客人用餐完畢，卻仍留在位子上聊天，此時店員再度詢問是否更換烤網，意思就是暗示客人可以儘速離開，店家才能再接下一組客人，若聽不懂暗示恐怕會相當尷尬，且店員還會再來多問幾次。