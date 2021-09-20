ATM領錢撿到「交易明細」網見餘額暴動：能當我乾爹嗎？

現在領錢相當方便，如果在市區，走幾步就會有超商可以領，也有各家銀行、郵局能選擇，不少人習慣在領完錢之後，會列印「交易明細」查看，近日有一名網友領錢的時候，發現有一張明細忘了拿走，不看還好，一看嚇傻，上面的餘額逼近「4千4百萬」，他直呼「能當我乾爹嗎？」。

一名男網友在臉書「爆怨公社」發文提及，近來他到了林口彰化銀行領錢的時候，發現有一張交易明細沒有拿走，他仔細一看上面單次提領3萬元，可用餘額逼近「4千4百萬」，他馬上直呼「大哥，領錢要把交易明細表帶走啊，小弟我幫你撕掉了，您的餘額真是讓小弟我想認你當乾哥，乾爹也行」。

男子領前的時候，見到有人沒拿走的交易明細，看了金額嚇傻，直逼4千4百萬元。 圖／爆怨公社

此文一出也引起網友暴動，至今已經快萬人按讚，網友紛紛留言，「在此認這位為乾爹」、「拿我乾爹的明細做什麼？」、「我的天啊！餘額！」、「沒四千萬別出門，我信了」、「車手：怎麼一堆人找我當乾爹」、「領三萬可能是今天要買晚餐的錢」、「我還第一看到這數字」。

也有人認為，「有錢人都不拿交易明細的，我也撿過幾千萬的」、「算是另類炫富嗎...」、「上次在超商看到一千多萬的，頓時羨慕感」、「看來他是故意沒拿走或撕掉或丟掉的！」、「是不是故意讓你看的」、「啊就是有這麼多才會故意不撕啊」。