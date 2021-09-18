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中秋連假「4天不出遊的人多嗎？」 意外釣一票苦主崩潰現身

聯合新聞網 / 綜合報導
中秋連假首日，一早國道多處壅塞，國道南港往國五石碇路段車速緩慢。記者潘俊宏／攝影
中秋連假首日，一早國道多處壅塞，國道南港往國五石碇路段車速緩慢。記者潘俊宏／攝影

今（18）日是中秋連假首日，人潮一早紛紛湧現，不少國道路段出現紫爆。一名網友就認為，中秋連假就是要「悠閒地耍廢」，他絕不跟風出門人擠人，這也讓他好奇反問「4天連假都不出遊的人多嗎？」

這名網友在PTT八卦版發文表示，中秋連假的第一天，他到早餐店享用餐點，悠閒地吃蛋餅、喝大冰奶，「看著電視播報國道上塞車的新聞，忍不住『呵呵笑』，覺得不出遠門真是最棒的選擇」，他也不禁笑問，「4天連假都不出遊的人多嗎？」

不少人認同原PO的意見，紛紛留言「在家就可以放鬆，不用花大錢住飯店」、「爽在家追劇」、「邊緣肥宅正在為防疫工作貢獻一份心力」、「沒有出遠門，我都當天來回」、「台南塞爆了 ，完全不想出門擠」、「不想外出塞車人擠人，在家悠閒也是種生活」。

不過，也有不少人哭訴說「我還在值班咧」、「加班啊，哭」、「加班啦，可惡！」、「上班啦」，但有人就擔心，「 昨晚河濱騎了50公里，一堆橋下偷烤肉」、「等著看連假後疫情大爆炸，還出門玩咧」、「大佳河濱那邊還有活動，超多人...」、「不知是啥親子活動把一個廣場佔滿滿」。

PTT 連假 塞車

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