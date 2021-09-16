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撐傘防接觸？主播搭捷運遇「防疫奇人」 網笑讚：滴水不漏

聯合新聞網 / 綜合報導
三立主播許貴雅搭捷運時，遇到在車廂內撐傘防疫的乘客。圖擷自facebook
三立主播許貴雅搭捷運時，遇到在車廂內撐傘防疫的乘客。圖擷自facebook

新冠疫情籠罩，民眾外出除飲食外需全程配戴口罩，而不少人搭乘大眾運輸時，因擔心密閉空間染疫風險高，還會額外配戴護目鏡，並與其餘乘客保持距離。三立主播許貴雅近日就分享，自己搭捷運時，遇到一名「防疫奇人」，新奇畫面引起網友熱議。

許貴雅透過臉書發文表示，日前她搭乘捷運時，有位婆婆在車廂內半撐雨傘，似乎是為了與他人保持防疫距離，隨後，這名婆婆在座位上睡著後，便不知不覺把整支雨傘撐開，直到下車時也保持著「傘罩著頭」的狀態，讓她不禁直呼「防疫不是達人是奇人」、「撐傘也變成防疫措施」。

許貴雅也在貼文中附上2張照片，第1張畫面中，坐在門旁座位的乘客，在正前方微微撐起一把紅色大傘，整個人捲曲縮在傘下；第2張的傘則已經完全撐開，將頭部和一半的身體全都罩住，四周也沒有其他乘客。

新奇景象曝光後，許多網友紛紛笑回「滴水不漏」、「確定不是在偷吃雞腿嗎」、「這個有創意」、「防止飛沫的」；有人則提到，其實該名撐傘婦人並非首次受到注意，留言「我在板南線遇過她幾次，不管什麼天氣都穿全套雨天防水裝」、「她滿出名的」、「聽說她已經是一個奇特的風景」、「她從2015年開始就有討論，似乎跟疫情無關」。

捷運 疫情

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