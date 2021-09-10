快訊

極速增強！璨樹48小時從熱帶低壓變5級強颱 史上僅5例

政大畢業笑妻學歷低、搭的公車沒他去的機場多 判離！

飯煮好掀開電鍋蓋超驚人 他傻眼：不是說好半杯米嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出家中電鍋照片，只見內鍋裡米飯滿到爆出來，就連鍋蓋裡也塞滿米飯。 圖／翻攝自臉書「家常菜」
一名網友貼出家中電鍋照片，只見內鍋裡米飯滿到爆出來，就連鍋蓋裡也塞滿米飯。 圖／翻攝自臉書「家常菜」

隨著科技進步，做家事都靠機器就可以完全搞定，煮飯也不例外，每戶家庭一定都會有一個電鍋，只要將米跟水放進去再打開開關就可以煮出香噴噴的米飯，但若沒控制好米跟水的量就可能會出包。一名網友在臉書貼出家裡電鍋的照片，只見打開後米飯爆量讓他看了超傻眼。

從原PO在臉書「家常菜」貼出的照片看到，電鍋一打開，內鍋裡的米飯滿到爆出來，沒想到往上一看，電鍋鍋蓋內側也全都塞滿，誇張景象讓他非常傻眼，直呼「這到底是怎麼煮的，不是說好半杯米嗎？」

照片讓許多人看了都笑翻，「原來是傳說中的聚寶鍋，別拿來煮飯了，放些別的金銀寶進去吧」、「第一次看到電鍋吃飯吃到吐」、「隔離14天的飯一次煮了？」、「這電子鍋跟我們家的一樣，我看了一下PO文者，確定這不是我女兒」、「以後還是別做家事了」、「原來炸鍋是這樣啊，第一次見識到」。

還有網友猜測到底是放了多少量的米，「這是半鍋米吧」、「是半缸米吧？我比較好奇到底煮這鍋飯的人是誰？」、「是聽成『半鍋米』嗎？」、「半杯聽成8杯了」、「應該是煮半包米吧？」、「你家是什麼樣子量米杯？」、「內鍋半杯沒錯啊」、「你的半杯是用鍋子的半杯嗎？」

延伸閱讀

電鍋煮菜為何要擺「空杯」…用途曝光 網友驚呼：太神奇了

宜縣府頒贈林昀儒60萬獎金與電鍋 出國比賽能吃家鄉菜

竹縣新埔民宅起火 原來廚房電鍋插頭積油汙造成短路

蒸蛋加「這1樣」變得超好吃！ 她開蓋驚喜喊：「像布丁一樣」

相關新聞

飯煮好掀開電鍋蓋超驚人 他傻眼：不是說好半杯米嗎？

隨著科技進步，做家事都靠機器就可以完全搞定，煮飯也不例外，每戶家庭一定都會有一個電鍋，只要將米跟水放進去再打開開關就可以煮出香噴噴的米飯，但若沒控制好米跟水的量就可能會出包。一名網友在臉書貼出家裡電鍋的照片，只見打開後米飯爆量讓他看了超傻眼。

好市多買爆37公斤肉塞進冰箱 網友見照嚇：人體肢解現場？

美式賣場「好市多」分店遍布全球，店內販售許多大份量的生鮮食品，常常是消費者想囤備食材的選項之一。最近有位日本網友，在店內買了大批肉品回家之後，卻因為一張冰箱的圖片，引起許多網友的討論。

她領24K嘆「家中不缺錢卻月討孝親費1萬」 網歪樓：先換工作

不少人在出社會工作後，會在能力許可的範圍內，定期給家人「孝親費」，但也有許多人認為，除非家庭經濟狀況需要，否則這筆費用並不必要。而一名剛步入職場的女網友就透露，自己月薪僅24K、月休五天，卻被要求每個月支付1萬元的孝親費，讓她相當無奈，話題引發討論。

想拿五倍券買啥？網友神默契看準這類商品：買它不無小補啦！

行政院今天公布振興五倍券方案細節，將於10月8日起開始免付一千元即可領用消費，讓民眾相當期待。一名網友就十分好奇「大家會想用五倍券買什麼呢？」貼文引起網友熱議，其中有一項商品最引起大家的購物欲望。

施打BNT前「15項精密步驟」曝光！ 網看呆：先幫醫護哭了

由台積電、鴻海永齡基金會及慈濟共同購買的BNT疫苗，首批約93萬劑於2日抵台，今（9）日再到貨第2批約91萬劑，預計23日於校園開放施打。而有網友就找出美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的BNT接種指引，發現前置作業竟多達15項步驟，過程相當複雜，讓不少人看了直呼「有夠繁瑣」、「先幫醫護哭了」。

失業男好奇面試被問待業在幹嘛要老實說？網怒：拜託別天真了

疫情爆發超過1年半，各行各業因防疫規定受限，甚至不堪負荷成本開銷而紛紛倒閉。近日，就有一名待業網友問到，要如何回應面試官「待業期間都在幹嘛？」引來許多人回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。