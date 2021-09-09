想拿五倍券買啥？網友神默契看準這類商品：買它不無小補啦！
行政院今天公布振興五倍券方案細節，將於10月8日起開始免付一千元即可領用消費，讓民眾相當期待。一名網友就十分好奇「大家會想用五倍券買什麼呢？」貼文引起網友熱議，其中有一項商品最引起大家的購物欲望。
對於振興五倍券終於正式宣布開跑時間點，原PO在PTT興奮發文「確定不用花一千就可以領五千，其實那就是消費券了嘛」，雖然還是不能繳卡費和罰單，但他還是相當好奇「大家要用來買什麼呢？」
文章曝光後引起許多人留言分享如何安排使用，「去買各種日常用品啊，吃的、用的、洗的…」、「把缺少的戶外用品買一買～」、「週年慶補貨」、「車子大保養」、「吃到飽的餐券」。
其中，最多網友傾心購買3C產品，「今年剛好要換手機！不無小補！」、「換手機」、「買螢幕」、「換電腦主機」、「想買上大學要用的筆電及機車」、「智慧手錶」、「剛好手機壞掉，想買手機～」。
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