原來麥當勞這兩個搭配最好吃！ 店員分享「隱藏版美食」

速食連鎖店麥當勞的餐點受到許多粉絲的喜愛，日前有一名店員分享了「隱藏版吃法」，她將麥當勞的可頌麵包撕成兩半，上面擠了「蛋捲冰淇淋」，這樣的吃法引發網友熱議，有人驚呼「原來麥當勞有賣麵包？」還有資深店員分享，可以把可頌配玉米濃湯來吃，會變成「酥皮濃湯」。

一名麥當勞店員在Dcard分享自家餐廳的隱藏版吃法，她指出「可頌麵包掰開成兩半，上頭擠上經典的蛋捲冰淇淋」，覺得這樣吃很像低配版的可頌冰淇淋，偶爾解解饞是很好的選擇。不過，她也提醒網友們，這樣的吃法要自己加工，如果拿可頌請店員擠冰淇淋的話「太奧客了」。

看到這篇貼文，有人在底下驚訝表示「原來麥當勞有賣麵包？」、「麥當勞有可頌？第一次聽到！」還有同為麥當勞員工透露，可以試試看把可頌加在玉米濃湯裡面喝，就可以直接升級成「酥皮濃湯」。還有許多麥當勞粉絲大推「巧克力可頌」，分享這是她「每次上班必買」的食物之一。