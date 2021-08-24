男友消失16小時…她靠「實聯制簡訊」抓包不忠 網讚：福爾摩斯

疫情期間，民眾進出商家都須配合「實聯制」，掃QR碼或是手寫登記，一名女網友因為看到男友手機的實聯制簡訊，引發一連串的行動，意外抓包男友的不忠行為，讓網友嘖嘖稱奇。

網友在網路論壇《Dcard》發文，提到她是在男友和前任分手2個月後認識的，剛認識時因還未走出情傷，話題也都圍繞在他的前任上。

兩人相處過了約3個月後，原PO和男友在一起了，不過前幾日下午男友從下午4點多消失到隔天早上9點，讓她相當慌張，男友卻只說是睡死了，要她不要多想，隨後他們一起去超商買飲料，原PO發現男友手機上，消失的當天下午5點、晚上10點都有發送實聯制簡訊，且兩則簡訊的代碼一樣，令她起了疑心。

原PO懷疑男友對她說謊，把手機上的那串防疫代碼背下，回家查詢後發現查不到店家資訊，她突然想到男有提過之前都會去前女友租屋處樓下的全家買布丁，還有提到附近的路名，於是她決定前往該處一家一家門市去掃條碼，「原本還擔心會不會騎太遠騎到迷路，結果才掃到第二家就找到了一樣的代碼」。

證實了她的猜測後，原PO立刻和男友攤牌，「他不斷的說對不起 然後說他們什麼事都沒做」，不過她仍決定分手，「對我來說根本就不重要，因為他已經背叛我了」。

文章也引起網友熱烈討論，紛紛留言「沒想到防疫代碼立了大功，看清了一個人」、「這下方便了，防疫代碼兼抓姦功能」、「果然女孩子遇到感情事就會變得跟偵探一樣，太強了」、「數字那麼長，怎麼在那一瞬間記起來」、「果然不要惹女生，每個都是福爾摩斯」、「往好處想，妳學了好多技能，這是很多人做不來的」、「有時候真的就是一個感覺，看一眼一切就會浮出檯面」、「沒想到防疫代碼還有這用處」。