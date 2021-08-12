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搭高捷巧遇「警匪同車」好緊張 男發文釣出本尊相認網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在高捷上拍到「警匪同車」的畫面（圖左），發文意外釣出搶罪匪本尊現身回覆（圖右）。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
網友在高捷上拍到「警匪同車」的畫面（圖左），發文意外釣出搶罪匪本尊現身回覆（圖右）。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

搭乘大眾運輸時，若恰好遇到「警匪同車」的狀況，很難不關注發展。有網友在高雄捷運上遇到2名身著鮮紅連身服、打扮怪異的乘客，旁邊還有2位警察「陪同」，讓他十分緊張，沒想到發文詢問後竟釣出當事人與警方現身說法，劇情神轉折笑翻眾人。

從原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出的照片可看到，高捷車廂內2名乘客身著紅色連身工作服及達利面具，宛如國外知名影集《紙房子》中搶匪現身，一旁又有2名警察跟隨，且過了幾站又有2名警察上車，讓原PO緊張表示「看來是在輪流跟監」。

整個場面故事感極強，立刻引起網友加入討論，「好劍拔弩張的畫面」、「搭捷運去搶銀行」、「拍攝者不逃」、「那兩個警察是跟著他們上來的吧」、「乘客路人甲表示：當時害怕極了」、「紙房子台版要開拍嗎」、「下一站：中央印製廠」、「穿這樣好熱」。

不過後來當事人便在留言現身，澄清「我們只是去看電影」，更表示面具戴上會看不到路，所以是戴在帽子上，沒有遮住臉。神奇發展讓眾人笑翻，紛紛表示「地球好小」、「釣出本尊我快笑死」、「警察杯杯就是他」。

隨後「高捷警」粉專小編也留言回覆「您好，有關您的貼文，捷運警察隊勤務同仁於發現時已予關心，經查係學生參加活動，並無不法情事」，並提醒原PO如有需要可撥打110報案，或就近向各捷運站務、捷運（輕軌）司機員反映。

網友發文釣出搶匪本尊、高捷警粉專小編先後留言。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
網友發文釣出搶匪本尊、高捷警粉專小編先後留言。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

高捷 捷運

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