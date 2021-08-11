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自煮生出暗黑料理「紫粥+發綠水煮蛋」 他呼叫化學系解惑

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO出自家煮出的「暗黑料理」，紫粥配綠色水煮蛋，引發眾多網友討論。圖擷自老百姓日常三餐交流會
一名網友PO出自家煮出的「暗黑料理」，紫粥配綠色水煮蛋，引發眾多網友討論。圖擷自老百姓日常三餐交流會

疫情期間不少人選擇點外送或自己煮，除了避免染疫風險外，也可以兼顧衛生與健康，不過如果不小心做出「暗黑料理」，你會硬著頭皮吃下去嗎？一名網友就在臉書社團「老百姓日常三餐交流會」PO出非紫米飯的怪異紫粥，以及綠色水煮蛋，詢問大家為何會出現這種狀況，網友們驚恐表示「建議任何人都不要吃」。

一名網友分享自己家裡好幾年前煮出來的飯，整鍋粥意外呈現紫色，原本應該白嫩的水煮蛋則變成綠色，模樣驚人難以入口。他向大眾提問「有沒有化學系教授來替我解惑一下，我是不小心跟啥一起煮了？怎麼連蛋都變綠色了？」由於照片太驚人，不少網友笑稱「蛋看起來好像酪梨！好好笑」、「怪獸電力公司聯名飯」、「我以為這是婦仇者廚房」、「那綠色的蛋看起來就像麥克華斯基」，還有網友稱這種配色很像動畫《新世紀福音戰士》中的「初號機」，吐槽原PO「這是初號機的食譜」、「殘酷な天使の食物」。

最後，終於有神人出面分析，指出這鍋粥因為加了「紫薯」，其中含有的花青素是水溶性色素，在酸鹼性條件下花青素出現顏色變化，蛋清是弱鹼性，所以雞蛋碰到紫薯就變成綠色，而加熱後反應也會加快，所以熟雞蛋遇到蒸熟的紫薯時，就很快地變成綠色。

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