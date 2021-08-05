「+6根本穩了」他興奮求降級 網批：敢降？疫苗覆蓋率才多少

國內疫情逐漸趨緩，防疫準則維持「二級不解封」，今（5）日也僅新增6例新冠本土案例。疫情露出曙光令網友們相當興奮，就有一名網友PO文發問「是不是可以直接降到一級？」沒想到卻引來其他網友抨擊，直呼「疫苗覆蓋率才多少，敢降？」

這名網友在PTT發文表示，今天應該是好幾個月來最低本土案例數，「+6而已，少到根本穩了，這樣一來是不是可以直接降到一級了吧？口罩政策應該也可以鬆綁了吧？」原PO也說，如果降一級，就不用像現在二級的時候，內用還要提心吊膽，「有沒有可能降一級呢？」

文章一出立刻掀起熱議，但多數網友紛紛留言質疑，「不用，先落實二級好嗎！」、「雙北還是有感染源找不到」、「感染黑數還那麼多你敢喔」、「你確定特殊交友圈問題解決了嗎？」、「疫苗覆蓋率才多少，敢降？」

本土疫情趨緩，疫情警戒自7月29日到8月9日從三級降為二級，目前中央疫情指揮中心也宣布，由於疫情沒有很大變化，8月9日後沒有升降級準備。