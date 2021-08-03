光靠防曬油沒用！他秀手腕「整塊全黑」照 網友驚：烤焦了嗎？

夏天烈日當頭，除了高溫難耐之外，紫外線曝曬問題也是一大挑戰。最近就有日本網友，表示即使塗了防曬油，皮膚還是被曬得焦黑的照片，讓許多網友相當驚訝。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜歡登山、攝影的日本twitter網友「kooooona」最近分享一張手的照片，明顯可以看出大部分的肌膚顏色還算正常，唯獨手腕附近呈現一片深黑色。

Kooooona說明，這片黑色是他在登山時曬出來的。他自己手臂上的其他部位，都有配戴手套、袖套等等裝備，就只有這麼一截沒有遮蔽到。即使已經反覆塗上了防曬油，結果還是能看出防曬功能非常有限。他也藉此提醒大家，出門在外千萬要做好防曬的準備。

網友們見照，紛紛表示「好像被烤箱烤過一樣」、「感覺會超癢」、「紫外線對策真的很重要」、「燒焦了吧」、「不好意思但感覺烤得很好吃」、「這樣超痛的吧」、「做土木建築的也很容易曬成這樣」、「可以戴apple watch解決」、「好奇臉是不是也會曬得這麼黑」。