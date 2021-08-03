光靠防曬油沒用！他秀手腕「整塊全黑」照 網友驚：烤焦了嗎？
夏天烈日當頭，除了高溫難耐之外，紫外線曝曬問題也是一大挑戰。最近就有日本網友，表示即使塗了防曬油，皮膚還是被曬得焦黑的照片，讓許多網友相當驚訝。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜歡登山、攝影的日本twitter網友「kooooona」最近分享一張手的照片，明顯可以看出大部分的肌膚顏色還算正常，唯獨手腕附近呈現一片深黑色。
これは登山する人に気を付けてほしいんですが、日焼け止めなんて登山の前では大して役に立たないのでしっかり防備してくださいね。肘の方からアームカバー、Apple Watch、日焼け止めのみ（ここだけ肌露出）、グローブしてた手です。 pic.twitter.com/gb0O5M5KZC— こな (@kooooona) July 24, 2021
Kooooona說明，這片黑色是他在登山時曬出來的。他自己手臂上的其他部位，都有配戴手套、袖套等等裝備，就只有這麼一截沒有遮蔽到。即使已經反覆塗上了防曬油，結果還是能看出防曬功能非常有限。他也藉此提醒大家，出門在外千萬要做好防曬的準備。
網友們見照，紛紛表示「好像被烤箱烤過一樣」、「感覺會超癢」、「紫外線對策真的很重要」、「燒焦了吧」、「不好意思但感覺烤得很好吃」、「這樣超痛的吧」、「做土木建築的也很容易曬成這樣」、「可以戴apple watch解決」、「好奇臉是不是也會曬得這麼黑」。
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