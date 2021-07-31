北美台式早餐店撞名美而美 集團澄清：不擔保產品品質

美國加利福尼亞洲近期出現一家台式「美而美」早餐店，蛋餅、奶茶售價皆超過新台幣100元，引起大批網友熱議，質疑該店就是台灣的美而美公司，對此，美而美餐飲連鎖企業集團近日發聲明澄清，強調該早餐店非集團經營，不擔保其產品和服務品質，釐清不必要的誤會。

這家名叫「美而美Café Mei」的早餐店近期在加州弗里蒙特試營運，店家近日在臉書專頁貼出菜單，其中古早味蛋餅售價5美元（新台幣約140元）、古早味奶茶售價4美元（新台幣約112元）、黑胡椒鐵板麵售價9美元（新台幣約252元），引起網友熱議。

許多網友紛紛留言指出，「尊爵不凡的早餐體驗，就是現在」、「不知道美國人喝大冰奶會不會烙賽」、「大冰奶這種兵器竟然要4美金」、「美而美前進LA耶」、「大冰奶去拯救加州了啦」、「美而美跑到美國開店了」、「解解鄉愁」、「這個價只有你吃的起」。

不過貼文引發熱議後，美而美餐飲連鎖企業集團也發聲明表示，品牌創立於1988年，曾以「瑞麟美而美」、「瑞麟美又美」等系列商標登記在美國、加拿大、中國大陸等國家註冊商標在案。「美而美Café Mei」近似品牌非本集團所經營，不擔保其產品和服務的品質與內容，為釐清與避免產生不必要的誤會，特以此文澄清以導正未經查証之媒體報導，衍生出不必要之攀附或聯想行為。

美而美餐飲連鎖企業集團近日發聲明澄清，強調該早餐店非集團經營，不擔保其產品和服務品質，釐清不必要的誤會。圖擷自 「美而美餐飲連鎖企業集團」臉書

另外，「美而美Café Mei」也發文表示，美而美在台灣是早餐店的代名詞，不屬於任何個體也不屬於任何一個企業團體。在台灣只要誰想要開早餐店都可以用美而美，不懂為什麼想要在美國提供台式美而美口味早餐，想用美而美卻要被攻擊。「美而美Café Mei」強調，我們美國美而美是獨立的企業個體，和台灣任何一個美而美品牌都沒有關係。

而文章一出後，有部分網友留言支持，「其實是因為期待被放大了所致，祝一切順利」、「搞清楚就好」、「加油，拜託在波士頓也開一間」，不過部分網友也指責該早餐店，「所以有侵犯商標的問題嗎，其實誤導大家以為是台灣美而美分店，真的不太ok」、「就是用了一樣的中文名字蹭熱度跟混淆視聽，還讓媒體隨便報也不修正，不要講的那麼理所當然」、「原來是盜版啊，在美國還玩這種手法，當成在中國玩嗎」。