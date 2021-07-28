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店員幫夾茶葉蛋上有突起黑圈 網友大讚「這才好吃」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO分享自己買到的茶葉蛋，引起網友討論。圖擷自Dcard美食版
原PO分享自己買到的茶葉蛋，引起網友討論。圖擷自Dcard美食版

超商食品包羅萬象，其中包含原本可以自助取用的茶葉蛋，不少人會根據色澤、蛋殼是否破裂等外觀判斷茶葉蛋是否入味。但因為疫情關係，現在茶葉蛋須由店員幫忙夾取，拿到的蛋是否入味全憑運氣。近日就有網友在Dcard分享自己拿到的黑色茶葉蛋。

網友在Dcard美食版以「現在超商不能自己夾蛋，店員夾這種覺得超好吃！」為題，分享店員幫自己夾的茶葉蛋，只見圖片中的蛋已經滷到裂開，裂縫處有著「黑色圈圈」，可以看見裡頭的蛋黃。

原PO表示「其實我一開始也不敢吃啦！但之前聽說這種很好吃，我才想說吃看看想不到真的意外的好吃，跟我以往自己夾的還好吃。」

網友看到照片後分成兩派，一派覺得「看起來很噁」、「如果店員夾這種的給我，會覺得很雷耶」，更建議原PO「可以投訴喔！然後他們區經理有跟我聯絡，請我到原店補償我，我買1顆，店員補我3顆」。不過另一派網友則表示「我都故意夾這種的，很入味很好吃」更有超商店員留言「這種蛋是煮之前敲太大力導致蛋白溢出才會長這麼醜，但說真的這種真的超入味的！」

茶葉蛋 Dcard 超商

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