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台連鎖早餐「美而美」進軍美國 網指經典品項：要加註警語

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣知名連鎖早餐店「美而美」首度進軍美國加州開設分店。 圖／翻攝自「Cafe Mei 美而美」臉書
台灣知名連鎖早餐店「美而美」首度進軍美國加州開設分店。 圖／翻攝自「Cafe Mei 美而美」臉書

台灣的早餐店選擇非常多元，從中式的麵食餐點到西式的漢堡，應有盡有，而其中老字號連鎖品牌「美而美」更是許多民眾的最愛，近期美而美更前往美國加州開設分店，僅僅3天的試營運期間就獲得熱烈迴響，更引發台灣網友熱議。

美而美臉書粉絲專頁的貼文中可見，首次進軍美國的分店位置開在加州弗里蒙特，在上週進行3天試營運期間貼出中英文版的菜單，只見許多台灣傳統的早餐品項都有列入其中，但因為兩地物價的差異，在訂價方面就差了很多，像是經典的古早味蛋餅在加州一份要價5美金（約新台幣140元），就讓許多網友嘖嘖稱奇。

對此，也有許多在美國生活的台灣人也紛紛到臉書上分享消費心得，「我今天中午去，大概排10分鐘點餐，然後14分鐘拿到餐點」、「9:30到--10:00點到餐--11:38拿到餐點，堪稱早餐界的米其林」、「排隊排很久且品項備貨不足，但東西很道地很好吃，試營運加油」。

針對消費者的建議，店家也對此回應強調，「這3天的試營運對我來說是一個震撼教育，讓我們更清楚知道我們需要改進的方向。也正因為如此讓我們相信當我們開店時一定是做了最好的準備。我知道大家已經等了很久，但我相信不會再等太久」。

除此之外，台灣早餐店傳說中的「大冰奶」也成為焦點話題，「大冰奶要加註警語，不然會被告到脫褲」、「一定要點大冰奶！腸胃保健聖品」、「總算能夠讓美友們嚐嚐傳說中的，大！冰！奶！」、「大冰奶去拯救加州了啦」。

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