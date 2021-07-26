她怨早上9點吹電風扇「被長輩念」 網友們同情提唯一解法

炎炎夏日，不少人會選擇開冷氣及電風扇降溫，但日前一名女網友就發文抱怨，自己的孩子在早上9點多時吹電風扇，竟然被長輩碎碎念，讓她覺得超傻眼，而此貼文也引起許多網友議論及討論，至今已超過6200人按讚。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上分享，自己與孩子們是住在長輩家中，但每個月都會固定補貼家裡3500元，平時白天在工廠上班，下班後包辦所有家事，孩子也是自己親自照顧，沒想到今早九點多時，孩子們因為開電風扇吹，竟然被阿祖（曾祖父母）、舅公（祖母或外祖母的兄弟）碎碎念「一大早就在吹」，讓她相當無奈。

原PO補充道，因為家中沒有冷氣，所以都是吹電風扇，如果人不在場，一定會把電器關掉，因此便想藉此發文詢問「所以真的很疑惑，早上9點多吹電風扇是否很誇張？」

此文一出，多數網友便建議原PO自己搬出去住，「吹電風扇而已耶！現在家裡沒有冷氣的人已經很少了，辛苦了」、「這氣候連電風扇都不開，不可能吧！我想應該是電費誰繳的問題」、「直接出去住，別打擾他們的生活」、「老人就是這樣啊，最好的辦法就是搬出去住，別無他法」。

但也有網友對於長輩的行為做出解釋，期望雙方互相體諒，「老人無法理解，就像你們無法理解老人，一樣的意思」、「以前的人非常節儉，早上出門工作沒機會吹電風扇，通常都是快中午才開電風扇，他們已經認定這是正常的生活，所以請別跟家裡嘔氣。妳可以試著在不能吹電風扇的時間出門，若家人問起就直接回答要去別人家、百貨公司吹冷氣，才不會被念。現在是疫情期間，去外面可能會中病毒，在家可能會中暑，他們或許會覺得不好意思，進而慢慢接受夏天可以整天吹電風扇這件事。」