太熱了！連寺院蠟燭都「垂頭喪氣」 網友驚：它中暑了

今年又是一個炎熱的夏天，不只是人走在路上受不了，連很多本來好好的物品，都很可能因為高溫的關係，產生變形或溶解現象。最近在日本，就有間寺廟表示，這個酷暑已經嚴重到讓他們的蠟燭變形了。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於日本栃木縣那須郡寺廟「長樂寺」，最近在官方twitter上分享一章照片。照片裡頭有一根不像平常一樣平常直挺挺，反而是彎下來成「垂頭喪氣」樣子的白色蠟燭，長樂寺在圖片說明中，打上「連蠟燭君都熱的夏天」。

長樂寺這則貼文，引來了不少網友的回應。原來在酷暑之下，不是只有長樂寺的蠟燭發現這種現象，很多網友也紛紛貼上照片，表示他門家中或墳墓的蠟燭，都在這個盛夏變形、倒塌。可見得今年的夏季有多麼炎熱。

網友們表示，他們也遇到蠟燭熱到變形的現象。圖擷取自 twitter

也有其他網友回應「第一次看到這種」、「太像錯覺照了吧」、「也許他只是累了」、「我還以為那須算比較涼的地方」、「失去幹勁的蠟燭」、「好險不是點火狀態」、「好像迪士尼電影裡頭會出現的蠟燭」、「原來蠟燭也會中暑」、「快幫他做冷卻處理」、「有點恐怖啊」、「夏天的墳場常會看到這種，沒想到室內也會」。