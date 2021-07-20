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疫情趨緩準備重回辦公室？ 她列4點「WFH後遺症」被網友推爆

聯合新聞網 / 綜合報導
近日國內疫情趨緩，有望解除部分三級警戒措施。示意圖／ingimage
近日國內疫情趨緩，有望解除部分三級警戒措施。示意圖／ingimage

實施三級警戒已逾2個月，許多上班族都漸漸習慣居家辦公的作業模式，但隨著國內疫情逐漸趨緩，不少企業也開始調整員工辦公模式，期望工作模式回歸正軌。不過，就有一名女網友列出重回辦公室的「4大不習慣」，意外引起網友們熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，最近疫情逐漸趨緩，應該不少公司要取消居家辦公措施，讓工作模式回歸正軌，但原PO好奇「待在家太久，不用進公司，一時間還真的會不太習慣，不知道大家最不想面對的是哪一點？」

原PO列舉，第一，早起出門，少睡1-2小時；第二，要想今天穿什麼，不能穿睡衣廢整天；第三，出門前要化妝；第四，跟同事面對面接觸。原PO坦言去公司上班要穿著正式服裝，但居家辦公可以穿著居家服，相對輕鬆很多，「不知道大家怎麼想的？或是有更不能適應的理由嗎？」

文章一出，網友們紛紛留言贊同「絕對是第一點，少睡1個小時差好多啊」、「1...要通勤真的太傷神了」、「要通勤浪費時間」、「不想在公車捷運上人擠人」，也有其他人透露「全部都不習慣」、「回公司上班就要跟別人共坐同一個馬桶」、「進公司就要每天化妝打扮，好麻煩」。

PTT 三級警戒 疫情 居家辦公

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