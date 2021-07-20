快訊

鴻海、台積電洽購BNT疫苗18歲以下無法打？食藥署回應了

評／當年的小甜甜如何成為瘋女人？被「陷害」的布蘭妮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他組球框畫場地花三天打造「超狂籃球場」 網羨：缺隊友嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享，他於賣場購買籃球框架後自己動手組裝，更大費周章在空地上畫出籃球場，在自家打造私人籃球場，貼文一出羨煞大批網友。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友發文分享，他於賣場購買籃球框架後自己動手組裝，更大費周章在空地上畫出籃球場，在自家打造私人籃球場，貼文一出羨煞大批網友。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

疫情期間，戶外的運動場所全數封閉以避免群聚，讓許多熱愛運動的民眾直呼悶壞。近日一名網友便發文分享，他於賣場購買籃球框架後自己動手組裝，更大費周章在空地上畫出籃球場，貼文一出引起網友熱議。

原PO於FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明在好市多買好籃球架後，「花了六個小時組裝，花了兩天畫球場。」他也自豪貼出成品照片，圖中可見鄉間道路旁的一塊空地架設著嶄新的籃球框架，地板更漆上各式顏色打造自家籃球場。文末原PO興奮直呼「終於可以好好打球囉！」

貼文一出引起大量關注，羨煞許多網友，「有缺隊友嗎？」、「我缺少的不是那籃球架⋯是那籃球場地啊」、「畫場地也太厲害了」、「好任性的球場啊」、「我聞到財富自由的味道」、「土豪！為了打球買個球框，為了放球框買塊地、蓋個球場，再來要準備建個體育館來遮風避雨，土豪的生活不是我們可以想像的」。

也有網友貼心提醒原PO要注意颱風動向，避免剛組好的籃球框直接泡湯，「過兩天颱風記得收好喔！」、「颱風要來了！記得要先收起來」。

疫情 好市多 Costco

延伸閱讀

好市多線上購入「咖啡豆」女開箱後臉綠：真的忙壞了

好市多熊玩偶如何洗？ 她秀創意一招「變熊皮」：好洗又好玩

同事請假理由：疫苗先鋒、高醫一日遊 網笑翻：公司還缺人嗎？

2大媽好市多挑烤雞「一舉動」網友傻爆眼：要看牠斷氣沒？

相關新聞

他自創神奇料理讓烤南瓜飄「鮭魚味」 網笑：小當家附身嗎

疫情期間民眾減少外出，三餐多依賴食物外送平台或是自煮解決，許多人的廚藝也意外進步許多。近日有網友分享一道超神奇的南瓜料理，材料單純、手法簡單外，吃起來還有「鮭魚的味道」，貼文引起網友熱議。

他組球框畫場地花三天打造「超狂籃球場」 網羨：缺隊友嗎

疫情期間，戶外的運動場所全數封閉以避免群聚，讓許多熱愛運動的民眾直呼悶壞。近日一名網友便發文分享，他於賣場購買籃球框架後自己動手組裝，更大費周章在空地上畫出籃球場，貼文一出引起網友熱議。

你也是嗎？果粉們「特殊癖好」曝光 網一看大驚：信仰無價

蘋果以高質感的3C產品吸引許多民眾購買，更養成大票忠實果粉。一名網友就分享自己陸續買了不少蘋果的產品...

訂炸雞請外送員「記得拿胡椒粉」他一看回覆笑破肚：浮誇的小確幸

隨著民眾外送需求增加，外送員除了接到各種光怪陸離的要求之外，與客人之間也會發生爆笑有趣的互動。近日，就有一名網友將自己與外送員之間，令人發笑的趣事分享在Dcard上，引起其他網友回應。

火車上不經意看到「牽手畫面」 網友：連握把都能放閃

相信不少人都有搭火車的經驗，近期因為防疫需求，就算在火車上也需要保持一定程度的社交距離，而有網友搭火車時不經意抬頭，看到一幕讓她直呼「可愛」的畫面。

幫抓姦？外送單問「門口是否有女鞋」 結局曝光網笑：徵信人員嗎

外送員的業務範圍除了幫忙送餐點之外，因為工作性質，也會收到許多客人的要求，像是代領餐具、在餐點上留下訊息等，都屬正常範圍，但有沒有超過正常範圍的奇怪要求呢？日前，就有一名外送員發文表示自己收到了類似幫忙「抓姦」的要求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。