他組球框畫場地花三天打造「超狂籃球場」 網羨：缺隊友嗎

疫情期間，戶外的運動場所全數封閉以避免群聚，讓許多熱愛運動的民眾直呼悶壞。近日一名網友便發文分享，他於賣場購買籃球框架後自己動手組裝，更大費周章在空地上畫出籃球場，貼文一出引起網友熱議。

原PO於FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明在好市多買好籃球架後，「花了六個小時組裝，花了兩天畫球場。」他也自豪貼出成品照片，圖中可見鄉間道路旁的一塊空地架設著嶄新的籃球框架，地板更漆上各式顏色打造自家籃球場。文末原PO興奮直呼「終於可以好好打球囉！」

貼文一出引起大量關注，羨煞許多網友，「有缺隊友嗎？」、「我缺少的不是那籃球架⋯是那籃球場地啊」、「畫場地也太厲害了」、「好任性的球場啊」、「我聞到財富自由的味道」、「土豪！為了打球買個球框，為了放球框買塊地、蓋個球場，再來要準備建個體育館來遮風避雨，土豪的生活不是我們可以想像的」。

也有網友貼心提醒原PO要注意颱風動向，避免剛組好的籃球框直接泡湯，「過兩天颱風記得收好喔！」、「颱風要來了！記得要先收起來」。