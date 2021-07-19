幫抓姦？外送單問「門口是否有女鞋」 結局曝光網笑：徵信人員嗎

外送員的業務範圍除了幫忙送餐點之外，因為工作性質，也會收到許多客人的要求，像是代領餐具、在餐點上留下訊息等，都屬正常範圍，但有沒有超過正常範圍的奇怪要求呢？日前，就有一名外送員發文表示自己收到了類似幫忙「抓姦」的要求。

原PO是一名外送員，日前在臉書社團「外送員ㄟ543」發文，表示自己收到客人請他幫忙確認男友門口是否有「女鞋」。從照片中可以看到，「顧客備註」的地方，確實有「幫我看有沒有女鞋，怕男友偷吃」的留言，如果有的話請回覆告訴她，該名網友當下看到只覺得「女孩啊！你太沒安全感了吧」

外送員收到的要求包羅萬象。圖擷自 外送員ㄟ543 而當他把餐點送上門口的時候，居然真的有高跟鞋，於是誠實告知有女鞋，表示「後來怎麼樣我不知道，也都不干我事，但身為一個母胎單身，我不允許有人在我面前那麼受歡迎」。

貼文一出，引來許多網友搞笑留言「現在外送員原來也要兼具多功能」、「看來對方要殺回家了」、「你這是變相的徵信社人員嗎？」、「跟她説沒看到高根鞋，但是一個大胸美女出來取餐」、「難道男鞋就不會有偷吃嗎？」