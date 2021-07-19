快訊

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

林口三井OUTLET專櫃人員無症狀確診 千人停班快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫抓姦？外送單問「門口是否有女鞋」 結局曝光網笑：徵信人員嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
日前有外送員收到客人要求幫忙確認男友有沒有出軌。示意圖。聯合報記者曾原信／攝影
日前有外送員收到客人要求幫忙確認男友有沒有出軌。示意圖。聯合報記者曾原信／攝影

外送員的業務範圍除了幫忙送餐點之外，因為工作性質，也會收到許多客人的要求，像是代領餐具、在餐點上留下訊息等，都屬正常範圍，但有沒有超過正常範圍的奇怪要求呢？日前，就有一名外送員發文表示自己收到了類似幫忙「抓姦」的要求。

原PO是一名外送員，日前在臉書社團「外送員ㄟ543」發文，表示自己收到客人請他幫忙確認男友門口是否有「女鞋」。從照片中可以看到，「顧客備註」的地方，確實有「幫我看有沒有女鞋，怕男友偷吃」的留言，如果有的話請回覆告訴她，該名網友當下看到只覺得「女孩啊！你太沒安全感了吧」

外送員收到的要求包羅萬象。圖擷自外送員ㄟ543
外送員收到的要求包羅萬象。圖擷自外送員ㄟ543
而當他把餐點送上門口的時候，居然真的有高跟鞋，於是誠實告知有女鞋，表示「後來怎麼樣我不知道，也都不干我事，但身為一個母胎單身，我不允許有人在我面前那麼受歡迎」。

貼文一出，引來許多網友搞笑留言「現在外送員原來也要兼具多功能」、「看來對方要殺回家了」、「你這是變相的徵信社人員嗎？」、「跟她説沒看到高根鞋，但是一個大胸美女出來取餐」、「難道男鞋就不會有偷吃嗎？」

外送員 高跟鞋

延伸閱讀

開箱影片／實測AirTag跟蹤另一半行動可行嗎？安全性驚呆了

菜鳥新人「不能準時下班」？過來人曝自身教訓：建議這樣做

女大生當沖「航運股」慘賠5位數 心痛喊：我的學費啊

外送箱沒關疑「食物噴飛」五千人秒懂笑：您的餐點正在路上

相關新聞

幫抓姦？外送單問「門口是否有女鞋」 結局曝光網笑：徵信人員嗎

外送員的業務範圍除了幫忙送餐點之外，因為工作性質，也會收到許多客人的要求，像是代領餐具、在餐點上留下訊息等，都屬正常範圍，但有沒有超過正常範圍的奇怪要求呢？日前，就有一名外送員發文表示自己收到了類似幫忙「抓姦」的要求。

歐巴桑騎車戴「挖洞」安全帽 在地人秒認出：常在潮州看到她

騎機車上路必須戴上安全帽，否則可依道路交通管理處罰條例處以500元罰鍰。有網友在路上看到一名老太太戴著「挖洞的安全帽」，讓網友傻眼表示「這是敞篷式的安全帽嗎？」

出門1小時要關冷氣嗎？過來人曝「這動作」最耗電

炎炎夏日，不少人會選擇開冷氣消暑，但也會擔心電費因此暴漲，對此便有一位網友好奇發問「如果出門1小時的話，女孩都會關冷氣嗎？」想藉此發文詢問廣大網友的習慣。

她PO這盤喊「比三色豆可怕」 網一看反讚：想吃還買不到

冷凍食品「三色豆」由紅蘿蔔、青豆仁及玉米粒組成，在便當配菜或炒飯配料中相當常見，但普遍不受大眾喜愛，不少人認為其口感和味道都讓人難以下嚥。而近日有民眾分享家中烹煮的一道料理，並形容「比三色豆還可怕」，意外掀起網友一陣熱議。

他喊「這飲料」冷凍後口感升級！ 網再推2品項：入口秒消暑

高溫炎熱的天氣下，許多民眾都喜愛吃冰消暑。有網友就分享，他將從超市買來的各類飲料放入冷凍庫後，發現「蘋果牛奶」製成冰品意外合適，口感相當美味。貼文一出隨即引起討論，大批網友紛紛湧入分享自己珍藏的「冷凍食譜」。

花70萬買新車想租室內停車格 眾人一致建議「沒那必要」

許多人考量到工作因素都會買輛車來代步，但後續停車就是個大問題，一名網友在論壇發文表示正準備花費70萬元買輛歐系小車，但猶豫到底是要停在住家旁的免費停車場，還是花錢租地下室停車場避免日曬雨淋，貼文一出多數人認為停免費的就好，把錢省下來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。