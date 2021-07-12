常被遺忘的機車功能 他點出「這3點」遭全網狂讚

機車是許多人的代步工具，更是不少上班族通勤的選擇之一，對此，便有一名網友整理機車「3大功能」，說明只要掌握這些功能，就能更安全的騎車，並呼籲所有在騎車的人都快點檢查。

原PO在Dcard上以「快檢查這些實用功能你的車有嗎」為題說明，自己騎車年資五年，但發現好像很多人不知道自己的車其實有很多功能，便想要來介紹三個機車常常被遺忘的功能，要大家快點檢查自己知不知道有這些實用的資訊。

他貼心指出，第一點就是方向燈，左轉時要記得打左轉燈、右轉就要記得打右轉燈，千萬不要打錯方向，嚇壞後面的車輛喔；再來的第二就是遠近燈切換，並說明在市區騎車沒意外的話，都是要處於近燈的狀態，除非是黑到看不到或者看不見才會開啟遠光燈來示警對向來車；最後一點則是後照鏡，不管是要超車還是要變換車道，都需要看後照鏡再行動。

其實，原PO並不是要傳授什麼騎車秘技，而是看不下去路上一堆騎機車的人都不使用這些基本的功能，才會想藉此發文呼籲，讓網友紛紛留言回應「這篇請廣傳再廣傳，三寶能少一個是一個」、「這篇好實用，驚喜用途都記起來了」、「這篇必須紅」、「這篇請傳給所有三寶朋友，感謝」、「這篇超鬼，先轉傳再說」。

對此，更有許多網友藉此分享自身的經歷，「說實話...很多人搞不懂遠近燈的差別」、「騎機車不打方向燈真的一堆，好幾次都差點追撞，真的很母湯」、「一堆人方向燈跟後照鏡都裝飾啊...完全沒在用」、「每次看到直接就切換車道的人，我不懂機車駕照怎考的」、「真的很多人待轉打錯方向燈，比如說要左待轉打左邊方向燈.....是打右邊進入待轉區好嗎？」