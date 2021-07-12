快訊

購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

6都警察局長人事發布 楊源明接北市、蔡蒼柏接台中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

常被遺忘的機車功能 他點出「這3點」遭全網狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
機車是許多人的代步工具，更是不少上班族通勤的選擇之一。機車示意圖。 圖／ingimage
機車是許多人的代步工具，更是不少上班族通勤的選擇之一。機車示意圖。 圖／ingimage

機車是許多人的代步工具，更是不少上班族通勤的選擇之一，對此，便有一名網友整理機車「3大功能」，說明只要掌握這些功能，就能更安全的騎車，並呼籲所有在騎車的人都快點檢查。

原PO在Dcard上以「快檢查這些實用功能你的車有嗎」為題說明，自己騎車年資五年，但發現好像很多人不知道自己的車其實有很多功能，便想要來介紹三個機車常常被遺忘的功能，要大家快點檢查自己知不知道有這些實用的資訊。

他貼心指出，第一點就是方向燈，左轉時要記得打左轉燈、右轉就要記得打右轉燈，千萬不要打錯方向，嚇壞後面的車輛喔；再來的第二就是遠近燈切換，並說明在市區騎車沒意外的話，都是要處於近燈的狀態，除非是黑到看不到或者看不見才會開啟遠光燈來示警對向來車；最後一點則是後照鏡，不管是要超車還是要變換車道，都需要看後照鏡再行動。

其實，原PO並不是要傳授什麼騎車秘技，而是看不下去路上一堆騎機車的人都不使用這些基本的功能，才會想藉此發文呼籲，讓網友紛紛留言回應「這篇請廣傳再廣傳，三寶能少一個是一個」、「這篇好實用，驚喜用途都記起來了」、「這篇必須紅」、「這篇請傳給所有三寶朋友，感謝」、「這篇超鬼，先轉傳再說」。

對此，更有許多網友藉此分享自身的經歷，「說實話...很多人搞不懂遠近燈的差別」、「騎機車不打方向燈真的一堆，好幾次都差點追撞，真的很母湯」、「一堆人方向燈跟後照鏡都裝飾啊...完全沒在用」、「每次看到直接就切換車道的人，我不懂機車駕照怎考的」、「真的很多人待轉打錯方向燈，比如說要左待轉打左邊方向燈.....是打右邊進入待轉區好嗎？」

駕照 Dcard

延伸閱讀

菩薩阿姨搭車衝信義區買待用餐 塞一疊千元鈔要店家多做善事

外送員喝免錢飲料卻因「不能指定」怒被當乞丐 網傻眼：流氓？

施打疫苗後變成「萬磁王」？ 醫師揭兩條件

微解封餐廳仍禁止內用 網友質疑：上班族吃飯也一堆人

相關新聞

常被遺忘的機車功能 他點出「這3點」遭全網狂讚

機車是許多人的代步工具，更是不少上班族通勤的選擇之一，對此，便有一名網友整理機車「3大功能」，說明只要掌握這些功能，就能更安全的騎車，並呼籲所有在騎車的人都快點檢查。

無印良品店員在餅乾袋上貼折角膠帶 一句話讓母驚呼：太會了吧

日本服務業向來以待客周到，注重小細節聞名。最近有位日本網友，分享了她在無印良品買東西時的一個小經歷，又讓人看到日本的服務生，是怎麼貫徹高水準的服務。

他曝信用卡額度「只有1千」 網笑瘋：比拒絕辦卡還羞辱人

銀行會依照辦卡人核發信用卡可用額度，有網友發問「除了學生卡額度2萬元外，最低額度是多少？」對此，有網友表示「公股銀行有1000元額度的信用卡」，還有網友貼出照片佐證，讓其他網友爆笑「1000元是要怎麼用？羞辱人嗎？」

送國父上月球？校園火箭裝置藏人頭嚇壞人 網笑：七月快到了

位在雲林縣北港鎮的北辰國小，今年6月以「星球太空」作為該校附設幼兒園的招生概念，不僅將教室佈置成太空場景，更在校園裡設立一座火箭裝置藝術...

男大生抓包「父偷內衣」高調放車上 結局曝光網笑翻：好色

有些人會情不自禁地迷戀某些物品，較嚴重的情況可能屬於「戀物癖」的病症，有此傾向的人可能會因此偷盜他人的私人物品如服飾、貼身衣物、鞋襪等。近日一名網友便發文爆料爸爸疑似「偷內衣」，而且偷了之後並未藏起，反而高調放在汽車擋風玻璃前，結局曝光後一票網友全笑翻。

搞不懂餐廳「不能內用」邏輯 網點出一重點：能比嗎？

根據昨（9）日指揮中心公佈本月13日後，有20多個部分場所及限制可「微解封」，在遵守防疫指揮的前提下恢復營業，對此，引起網友發文質疑，雖然現在餐廳還是只開放外帶，但還是有很多上班族把餐點帶回公司吃，讓他不禁疑惑「真心不懂兩者的標準在哪」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。