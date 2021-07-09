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清洗牛仔短褲 洗完後模樣讓她傻眼：是丟洗衣機還是碎紙機？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友抱怨網購的短褲丟進洗衣機洗完後，竟然整件毀掉。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名女網友抱怨網購的短褲丟進洗衣機洗完後，竟然整件毀掉。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

洗衣機是家家戶戶必備的重要家電之一，不僅省時又省力，只要將衣服丟進去再加入清潔劑就可以了，完全不需要自己費力清洗。一名女網友在臉書貼出一張照片，抱怨自己的牛仔短褲洗完竟然整件毀掉，還讓洗衣機裡佈滿棉絮，讓她非常傻眼。

從原PO在「爆怨2公社」貼出的照片看到，她網購來的牛仔短褲時髦又有型，但第一次丟下水清洗後，竟然整件彷彿炸開一般變成一坨一坨的棉絮，而且洗衣機裡也佈滿黑色棉絮，讓她看了很傻眼，直呼「到底是丟洗衣機還是碎紙機？也碎得太淋漓盡致」。

照片讓許多人笑翻，「我以為妳丟拖把進去洗」、「這是傳說中的水解衣嗎？」、「這個狀態穿上街，妳就是街上最靚的仔」、「這是牛仔褲還是紙尿褲？」、「這褲子紙糊的吧」、「這是什麼牌子的洗衣機？」；還有網友也分享自身經驗，「突然想到好幾年前在夜市買的褲子，洗著洗著褲子就沒了，下半身還變成了阿凡達」、「我也遇過，中國製的黑色T裇，害我清洗衣機清很久」。

不過也有人分析原因並建議，「這種褲子要丟洗衣袋」、「要裝洗衣袋，這樣洗衣機就不會有屑屑了」、「有些是不能用洗衣機洗，只能手洗」、「是不是設定到強洗？」、「忘記調到柔洗？」、「氧化了，黑色的衣物褲子如果久放有酸味，洗下去就容易有這樣的情形」、「應該是放很久纖維脆化了」。

爆怨公社

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