密集恐懼症小心！成飲料店第100號客人 他收到「咀嚼肌特調」

入夏後連日悶熱，路旁百花齊放的手搖飲店成台灣民眾的消暑良方，配合店家時不時推出的折扣，更讓業績直線上升。近日有網友曝光知名飲料店不為人知的小確幸，只要成為店家當天第100號客人，就能享有「加料加到飽」的福利，讓網友看了直笑「嘴巴要累壞了」。

原PO以該店「竟然這樣對待客人」為題，表示自己因暑假返鄉，第一次買飲料就好運得到小確幸，因為他剛好是店家第100號客人，店員就告訴他「100號能加滿所有檯面上的料」，讓他立刻開心回應「那就加滿」，隨後貼出兩杯料加滿的奶茶，讓網友們嘖嘖稱奇。

只見照片中兩杯飲料內，珍珠、小芋圓等加得滿到杯蓋，相當「澎湃」，網友紛紛表示「好羨慕喔」、「加量不加價，賺到」、「我願意替你接受這甜蜜的負擔」、「看了都覺得嘴巴好酸」、「咀嚼肌特調」、「密集恐懼症者覺得害怕」、「你到底是喝茶還是吃澱粉」。

也有人認為這樣裝「茶太少」無法接受，但馬上有網友建議可再加買2杯奶茶，有人則敲碗追問是哪家分店，因「其他店完全沒有這種福利」，原PO也大方分享是「斗南總店」。