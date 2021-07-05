老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網大讚：人才

為防堵新冠肺炎，中央地方均進行超前部署作法，以杜絕疫情發展。有網友請老公到好市多採買，老公買了德國豬腳、鮭魚壽司、吐司、蛤蠣，直呼自己「鈔錢部署」，讓她滿頭問號，其他網友聽完老公解釋後紛紛大讚他是「防疫人才」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她請老公到好市多買一些肉、海鮮、麵包，結果老公回傳他購買的品項卻是「德國豬腳、鮭魚壽司、吐司、蛤蠣」，並直呼他「鈔錢部署」，買的品項都與防疫相關，讓她滿頭問號。

該網友老公解釋，德國豬腳、鮭魚壽司意指「腳正回鮭」（校正回歸）、吐司則可做成「十明治」（實名制）、「蛤蠣」為「隔離」，他還附上千元鈔票，聲稱要申請「紓困」。

對此，其他網友留言「這老公有幽默感，三級警戒天天待家裡，有這樣的老公宅家也開心」、「最後一句才是重點：紓困」、「在疫情期間自娛娛人很好，老婆就輕鬆核貸吧！」、「疫情中也可以讓嘴角上揚」。