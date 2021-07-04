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抓蝸牛5小時賺2千？日本離島打工訊息讓網友暴動：想加入！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本小笠原島開出抓蝸牛5小時就能獲得8000日幣的打工，讓許多網友躍躍欲試。圖擷取自twitter
日本小笠原島開出抓蝸牛5小時就能獲得8000日幣的打工，讓許多網友躍躍欲試。圖擷取自twitter

一份時薪破400台幣的打工，會有多少人願意做呢？日本最近就有網友，分享一則在離島的特殊打工，結果消息公開之後，反映出有不少網友，真的都對這個工作感到相當感興趣。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友「MaimainoTsuburi」最近分享一張手繪海報，這張海報是東京都離島小笠原群島的打工徵才，希望能找尋幫忙捕捉蝸牛的幫手。海報上還標示工作時間大概僅有5小時，但卻能夠獲得8,000圓日幣（約相當於新台幣2,014元）的報酬，即使在日本，這樣的時薪也算是相當可觀的。

當地農業協會表示，這是因為在小笠原島上，有著來自非洲的外來種蝸牛。這些蝸牛會對番茄、百香果、檸檬造成危害，因此當地每年會組織4到5次的「捕蝸牛大隊」，將這些蝸牛抓起來後丟到海裡淹死。工作中會提供參與者手套、夾子等器具，避免大家與蝸牛直接接觸染病。不過雖然時間不長，但蝸牛多的時候，可能一次就得抓到上千隻，不算特別輕鬆。

網友看了，則紛紛回應「看了覺得好想去」、「最後可以帶一隻當標本嗎」、「討厭蝸牛但錢錢滿多的」、「想去但太遠了」、「我就愛抓蝸牛，感覺超有趣的啦」、「這蝸牛是有毒的，其實有點危險」、「坐船去再加上住宿吃飯其實會虧」、「學法國人吃蝸牛」、「原來是驅逐外來種的工作」。

日本 打工

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