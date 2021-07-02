環南市場自治會長「撿到核彈」怒嗆林昶佐 網友嘆：會長講出老百姓心聲

台北環南市場今傳出41人PCR採檢確診，為說明疫情臨時在大門口召開記者會。不料與會的立委林昶佐過程中發言讓部分人不滿，一度遭到自治會長嗆聲，更被當地攤商怒斥「滾！」。有PTT鄉民看了直播無奈道，「會長是不是講出臺灣民眾的心聲？」

因應台北環南市場疫情，指揮官陳時中臨時在環南市場大門口召開記者會。在台北市長柯文哲說明相關作為後，立委林昶佐難掩不耐表示「實在忍不住提醒，一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？請市長不要再講廢話。」此話卻隨即引來市場自治會長林勝東反嗆，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖！」事後更有攤商當面痛斥林昶佐，「你要演戲去電視上演，不用在這邊演，滾！」

記者會後有網友繼續觀看直播，發現會長想表達的僅是「老百姓只想顧肚子，應該要趕快讓疫情過去，解決經濟問題」。原PO認為老百姓要的其實很簡單，會長僅是說出台灣民眾的心聲，聽到這邊心情相當難過。

不少網友對此感同身受，紛紛表示「正常人都會跟會長一樣」、「至少是萬華人的心聲」、「紓困也沒有我們韭菜的份」、「全台灣做生意的心聲是這樣」、「講出沒有解決辦法的事實」。也有留言直指打完疫苗的高官負責甩鍋，百姓的疫苗卻一拖再拖，維生的市場餐廳也說封就封，現實處境相當艱難。

另有人苦中作樂，戲稱這是疫情以來「最好的一場記者會」，有中央地方合作，又有精彩的「血流成河」戲碼，一改先前平穩的記者會調性。網友稱「萬華艋舺人真性情」，一眼就能看出絕對沒SET過，「撿到槍卻發現人家撿到核彈」。亦有部分人開始期待之後記者會都該出外景，更能聽見來自地方的聲音。