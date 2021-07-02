快訊

直播／中選會拍板 四公投案將延至12月18日舉行

基隆產婦急產入院順利生產後確診 陪產先生也染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環南市場自治會長「撿到核彈」怒嗆林昶佐 網友嘆：會長講出老百姓心聲

聯合新聞網 / 綜合報導
立法委員林昶佐(右)對台北市長柯文哲開砲，卻被環南市場自治會長林勝東（紅衣者）反嗆。記者余承翰／攝影
立法委員林昶佐(右)對台北市長柯文哲開砲，卻被環南市場自治會長林勝東（紅衣者）反嗆。記者余承翰／攝影

台北環南市場今傳出41人PCR採檢確診，為說明疫情臨時在大門口召開記者會。不料與會的立委林昶佐過程中發言讓部分人不滿，一度遭到自治會長嗆聲，更被當地攤商怒斥「滾！」。有PTT鄉民看了直播無奈道，「會長是不是講出臺灣民眾的心聲？」

因應台北環南市場疫情，指揮官陳時中臨時在環南市場大門口召開記者會。在台北市長柯文哲說明相關作為後，立委林昶佐難掩不耐表示「實在忍不住提醒，一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？請市長不要再講廢話。」此話卻隨即引來市場自治會長林勝東反嗆「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖！」事後更有攤商當面痛斥林昶佐，「你要演戲去電視上演，不用在這邊演，滾！」

記者會後有網友繼續觀看直播，發現會長想表達的僅是「老百姓只想顧肚子，應該要趕快讓疫情過去，解決經濟問題」。原PO認為老百姓要的其實很簡單，會長僅是說出台灣民眾的心聲，聽到這邊心情相當難過。

不少網友對此感同身受，紛紛表示「正常人都會跟會長一樣」、「至少是萬華人的心聲」、「紓困也沒有我們韭菜的份」、「全台灣做生意的心聲是這樣」、「講出沒有解決辦法的事實」。也有留言直指打完疫苗的高官負責甩鍋，百姓的疫苗卻一拖再拖，維生的市場餐廳也說封就封，現實處境相當艱難。

另有人苦中作樂，戲稱這是疫情以來「最好的一場記者會」，有中央地方合作，又有精彩的「血流成河」戲碼，一改先前平穩的記者會調性。網友稱「萬華艋舺人真性情」，一眼就能看出絕對沒SET過，「撿到槍卻發現人家撿到核彈」。亦有部分人開始期待之後記者會都該出外景，更能聽見來自地方的聲音。

環南市場 林昶佐 柯文哲 萬華

延伸閱讀

道歉了！林昶佐為環南市場記者會反應情緒致歉

「環南市場會長認證做秀立委」林昶佐臉書被灌爆

林昶佐嗆柯文哲動作慢 自治會長回罵：騙肖！你有關心過？

林昶佐環南市場接受聯訪 攤商嗆：演戲去電視演，滾！

相關新聞

環南市場自治會長「撿到核彈」怒嗆林昶佐 網友嘆：會長講出老百姓心聲

台北環南市場今傳出41人PCR採檢確診，為說明疫情臨時在大門口召開記者會。不料與會的立委林昶佐過程中發言讓部分人不滿，一度遭到自治會長嗆聲，更被當地攤商怒斥「滾！」。有PTT鄉民看了直播無奈道，「會長是不是講出臺灣民眾的心聲？」

「香菜皮蛋豬血糕披薩」紅到國外！引6千網友圍觀…義大利人說話了

知名連鎖比薩店必勝客近期推出的「香菜皮蛋豬血糕比薩」引起網路話題，由於口味太具衝擊性，許多網友戲稱「如果義大利攻打台灣，我完全不意外」。如今，這款披薩真的紅到國外了，有國外粉專搭上這波討論熱潮，也報導這款披薩...

蝦子退冰頭黑掉她嚇喊「不敢吃」 專家還原真相：常被曲解

蝦子是各國料理中都相當常見的食材之一，除了製成主食之外，還能當作調味、做成零食等，烹調方式多元。不過，近日有網友就表示，自己將冷凍的蝦子退冰後，卻發現蝦頭的部分整塊變成黑色，雖然聞起來並沒有食物壞掉的臭酸味，但外觀卻讓人看了不敢吃，讓她嚇得直呼「這蝦怎麼了？」

童仲彥拍片「蝦咪攏某」！館長看5分鐘吐血 今開直播邀他講明白

前台北市議員童仲彥日前下海拍全裸成人片，並公開「劇照」供外界欣賞引發討論，就連「館長」陳之漢都掏錢力挺，不過他看不到5分鐘「林北要吐血」，認為「他X的我什麼都沒看到」、「你在詐欺的喔。」今天（7/1）館長邀童仲彥一同開直播暢談拍片事，還被網友喊話「期待合作（影片）」。

若7月12日解除三級「敢出門嗎？」網曝經驗喊：瑟瑟發抖

新冠肺炎疫情嚴重，全國警戒已經延長到7月12日，不過近來確診逐漸下降到雙位數，至於三級警戒能否「微解封」，未來甚至提供內用用餐。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，「不是完全不可能」，網友也好奇，如果7月12日真的解除三級警戒，「真的敢安心出門嗎？」引起網友熱議。

半夜突擊檢查！他裝睡被阿嬤抓腳嚇壞 網笑翻：當兵退休的嗎

與家人同住難免會因為生活習慣不同，彼此有些摩擦或是鬧出一些笑話。近日一名網友便發文分享阿嬤都會在凌晨起床上廁所時，順便檢查他睡了沒，某次阿嬤卻做出驚人舉動嚇壞原PO，貼文也引起網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。