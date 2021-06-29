男買飲料遇低胸真理褲辣妹 點餐分心喊七字秒後悔網全笑翻

炎炎夏日，加上台灣大街小巷飲料店林立，許多民眾都習慣點一杯手搖飲料解渴消暑。但部分店家為求創新，會在飲料品名加入巧思設計成創意名稱，鬧出不少笑話。近日一名網友便發文表示，自己最近去點飲料時，因為滿腦子都想著剛剛看到的辣妹，點餐後才驚覺脫口而出的話不太對勁，讓他尷尬萬分，貼文也讓一票網友笑翻。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，他在文中說明剛剛被叫去買飲料時，「遇到一個低胸、真理褲、火辣漂亮妹妹也在買。」原PO滿腦子想著剛剛看到的養眼景象，「點餐時滿腦子裡想的都是她的屁股蛋，差一點忘記隊友要喝什麼了。」於是原PO脱口而出「我要一杯熟成紅茶加白蛋」，點餐完的瞬間收銀員回頭看了同事一眼，「我才發現把白玉講成白蛋。」

由於氣氛相當尷尬，原PO急忙想要補救，他趕緊改口「加白玉，阿哇底家蛋（在這裡等）」。沒想到收銀員相當不領情，跑去跟同事抱怨「我還大奶微微，說這樣誰知道啊？」經過這次尷尬的場面後，原PO終於領悟自己無法一心二用，「真想找個洞把自己埋了。」

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛安慰原PO這是人之常情，「還好啦，我遇到漂亮的小七店員就說成：一包魯肉飯」、「還好不是點熟成屁股蛋紅茶」、「來杯熟成紅茶加屁股蛋」、「真理紅茶加白蛋」、「我曾經去小七買便當，正常我都會說加熱一點，當時我講成加辣一點，然後我跟店員互看三秒，然後他大笑，結果那間小七我沒再去過了」。