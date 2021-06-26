立陶宛送2萬AZ疫苗給台灣 當地民眾氣憤：為什麼要捐？

22日立陶宛政府宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，預估於9月底前運抵台灣。立陶宛總理希莫特（Ingrida Simonyte）在政府會議上表示，「我們希望可以做更多，但我們已盡力而為。」，國內上下都對此充滿感激，不過對此，有立陶宛人表示，多數民眾知道後不是沒感覺，就是氣憤「為什麼要捐疫苗？」。

「波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷」在Youtube上傳一段影片，訪問到了一名立陶宛女孩賈絲蒂娜（Justina）對於立陶宛送台灣疫苗的看法，首先她很驚訝當地媒體並沒有什麼報導這件事，她是看到蔡英文總統的臉書貼文才知道，很多立陶宛人根本不知道這件事，「可能因為這不是很吸引人的話題」。

立陶宛女孩賈絲蒂娜指出當地很多人不知道捐疫苗給台灣這件事，有部分的人認為為什麼要捐。 圖／波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷

賈絲蒂娜進一步說，除了很多不知道這件事的人之外，也有不少民眾對此感到氣憤，認為「為什麼要捐疫苗？」，賈絲蒂娜解釋因為之前立陶宛也曾缺疫苗，不過現在是處於充足的狀態，而且也有人擔心影響和中國的關係，她直言人們沒有想像中友善，「所以我很抱歉，立陶宛人可能沒有你們想得這麼好」。

去年台灣送很多口罩給立陶宛，現在換立陶宛送疫苗來，賈絲蒂娜認為促進雙方關係，是一件好事，她認為國際間越多這種事情，特別是小國家這樣對待彼此，會讓世界更加美好，所以完全支持。