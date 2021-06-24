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為防疫教媽媽用外送！女兒痛呼「超後悔」 原因曝光網全笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
三級警戒下，外送成為許多人的消費方式。示意圖。 聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
三級警戒下，外送成為許多人的消費方式。示意圖。 聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

疫情改變許多人的生活方式，從天天出門採買變成靠外送維生，不少年輕人為維護家中長輩健康，也開始教長輩如何「叫外送」，減少外出風險。不過有名女大生在社群哀嚎「超後悔教我媽用外送的」，原因曝光後讓眾人笑翻，直呼「免費最讚」！

女大生在Dcard上發文抱怨，近來因疫情關係，開始教「3C白痴」的媽媽用手機叫外送，原本媽媽還嫌棄「現在年輕人到底多懶惰，買東西都要人幫忙」，沒想到一試成主顧，不只生鮮雜貨叫外送，連三餐都懶得煮直接叫外送解決，使用頻率高到連爸爸都覺得誇張，讓她直呼「後悔教媽媽用外送」，因為媽媽手機裡綁定的信用卡是她的，「女兒的錢包已經在哭泣了」。

血淚發文讓網友笑瘋，紛紛留言「確定媽媽不是因為刷原po的錢才上癮的嗎」、「免費的東西用的特別開心」、「東西來都不用付錢，所以特別開心特別好用」、「只要不是綁自己的卡，花錢的時候就不會手軟」、「好好笑，我以為是我發的。之前為了賺新用戶優惠也幫我媽下載，結果她現在也用很爽，綁的卡也是我的啦」。

有人也哭訴「根本是我媽」，因為自從會用美食外送後，媽媽都不想煮飯了，「我還以為這是我發的⋯⋯每次回家我媽都說叫外送，我開始想念媽媽的菜了」、「我媽也是自從會用foodpanda後三不五時叫外賣」、「以前我媽也是罵小孩一直用手機罵最兇，自從會用臉書之後，現在她用手機用最兇是她」。有人則建議「如果跟媽媽說這些其實去店內買會更便宜，媽媽可能就會停止了」。

疫情 美食外送 foodpanda 信用卡

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