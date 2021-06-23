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童仲彥宣布首支AV出道作出爐！全程全裸親上陣 網讚退出政壇更瀟灑

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自台灣阿童─童仲彥
圖擷自台灣阿童─童仲彥

曾有傳聞指出前台北市議員童仲彥即將下海拍成人片，如今他在自己的臉書粉專貼出最新劇照，證實即將在28日公布首支作品的「番號」。貼文中也曝光該片劇情主軸，呼應疫情必須與女主角保持1.5公尺社交距離，但保證絕對火辣。

童仲彥在臉書粉專「台灣阿童」最新貼文2連發，宣布自己的出道作即將問世，同時也號稱是台灣首部以防疫為主題的大尺度愛情動作片。童仲彥在片中全程、全裸親自上陣，片商不忘誇讚童仲彥展現出極好腰力，網友也紛紛敲碗直呼「了不起！」、「沒有看過從政壇退下的人可以活的如此瀟灑」。

童仲彥致力於台灣成立合法性專區，曾考取樹德科技大學人類性學研究所博士班的正取第一名。又於近期萬華阿公店群聚事件爆發時，透露茶室內部玩法，還因此被網友譽為「調茶局長」。

2017年間童仲彥被爆痛毆老婆，在臉書自行宣布退黨，當時網友更要求他退出政壇。一落千丈的形象卻意外在退出政壇後觸底反彈，有網友留言表示「什麼時候會再參選？我要投票」、「我以前的偶像是劉德華，現在是你」。也有人調侃童仲彥，會不會「拍完後再用童家拳海扁女優一頓」。

圖擷自台灣阿童─童仲彥
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童仲彥

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