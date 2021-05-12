萬華茶室玩什麼？ 前議員曝現場「一絲不掛」

北市萬華區今（12）日出現2名茶室中年女員工確診，不少人好奇茶室工作內容，於是Google搜尋地圖實景，發現店家門口多位女子正等待「恩客」，網路論壇討論度激增，不過，時常推廣「合法性專區」的台北市前議員童仲彥說「小孩子才看報紙這張Google地圖咧」，並重新回顧自己的Youtube舊影片，曝光萬華茶室有女子敢「一絲不掛」。

童仲彥在臉書表示，「麻瓜們…你們認為茶室只有在泡老人茶嗎？」，再次主張自己成立「合法性專區」對防疫很重要，「希望沒有確診的工作女子玩成影片中這樣…」，他形容萬華茶室酒池肉林、一絲不掛、磨蹭吆喝。

影片中可見一名年輕女子裸上身只穿紅色丁字褲，在男客面前熱舞，甚至主動讓男客撫摸胸部，其他小姐也跟著脫去衣物，剩下內衣內褲，不斷誘惑男客。

網友紛紛打趣回應「了不起，開車了」、「3年前的超前部署」，也有人大開眼界「以為只有熟茶」、「童仲彥辦公室長這樣喔？玩這麼大」、「依法成立專區，杜絕防疫死角」。