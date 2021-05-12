聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華茶室玩什麼？ 前議員曝現場「一絲不掛」

聯合新聞網 / 綜合報導
童仲彥形容萬華茶室酒池肉林、一絲不掛、磨蹭吆喝。圖／取自童仲彥Youtube
童仲彥形容萬華茶室酒池肉林、一絲不掛、磨蹭吆喝。圖／取自童仲彥Youtube

北市萬華區今（12）日出現2名茶室中年女員工確診，不少人好奇茶室工作內容，於是Google搜尋地圖實景，發現店家門口多位女子正等待「恩客」，網路論壇討論度激增，不過，時常推廣「合法性專區」的台北市前議員童仲彥說「小孩子才看報紙這張Google地圖咧」，並重新回顧自己的Youtube舊影片，曝光萬華茶室有女子敢「一絲不掛」。

童仲彥在臉書表示，「麻瓜們…你們認為茶室只有在泡老人茶嗎？」，再次主張自己成立「合法性專區」對防疫很重要，「希望沒有確診的工作女子玩成影片中這樣…」，他形容萬華茶室酒池肉林、一絲不掛、磨蹭吆喝。

影片中可見一名年輕女子裸上身只穿紅色丁字褲，在男客面前熱舞，甚至主動讓男客撫摸胸部，其他小姐也跟著脫去衣物，剩下內衣內褲，不斷誘惑男客。

網友紛紛打趣回應「了不起，開車了」、「3年前的超前部署」，也有人大開眼界「以為只有熟茶」、「童仲彥辦公室長這樣喔？玩這麼大」、「依法成立專區，杜絕防疫死角」。

童仲彥

延伸閱讀

各位不要亂喝茶！萬華茶藝館門口驚見女子坐整排 網憂：老人團滅...

何時會升第三級防疫？ 他條列本土案例關聯性：快了

萬華2茶室員工確診且源頭不明 北市坦言疫調困難

萬華確診婦女參加嘉縣衝水路迎客王廟會 緊急消毒

相關新聞

萬華茶室玩什麼？ 前議員曝現場「一絲不掛」

北市萬華區今（12）日出現2名茶室中年女員工確診，不少人好奇茶室工作內容，於是Google搜尋地圖實景，發現店家門口多位女子正等待「恩客」，網路論壇討論度激增，不過，時常推廣...

韓「翻版潤娥」洗車片轟動 清涼衣着細心洗擦引網友熱議

DJ Miu（IG：2km2km）是韓國有名的DJ兼網紅，除了樣靚身材好之外，更因為與藝人潤娥相似而獲封為「翻版潤娥」。平時作風性感的她最近就有新作，就是以火辣辣的打扮拍片洗車，過程中落地洗擦，短片惹來不少網友稱希望開車光顧她的洗車屋！

老闆要求電梯完工後拍照回傳 他PO自拍腹肌照引暴動

常聽人說「認真的女人最美麗，認真的男人最帥氣」，從事勞力性工作得付出大量的體力和精力，雖然辛苦但有人會苦中作樂，甚至還能鍛鍊出結實的好身材。一名從事民宅翻修的男網友在臉書打趣地說，老闆要他保養好電梯後拍照回傳，沒想到他傳完照片後卻挨了老闆一頓罵，原PO精壯的身材也成為鄉民們吸睛的焦點。

【一劍浣春秋】女優私下都在聊什麼？大家的共通語言是⋯

你知道就算同一間經紀公司，女優彼此之間仍然很少見面嗎？

台灣童顏網紅好身材 1個身份令網友跌破眼鏡

台灣網紅圓圓（Irene Chang，IG：icicbaby）擁有清純童顏加上健美好身材，本身已具備令網友關注的條件，而其少女味造型背後，竟然已是2名女兒的媽媽，這個身份更令網友大感意外，驚艷之餘更佩服她生了2胎後仍能保持到好身材和靚樣，想必下了不少苦功，難怪有大量粉絲追隨！

穿藍白拖被罵沒水準！長腿妹怒曬0修圖照 網笑：重點不在拖鞋

台灣很常見的「藍白拖」不僅價格便宜，而且舒服、耐穿，受到許多民眾喜愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。