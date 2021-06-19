三級警戒解除後「最想做的事」網一面倒指：餐廳內用！

國內疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至本月28日，有不少人都期待28日當天能正式解封，讓生活恢復正常。對此，便有一名網友假設若三級警戒解除，最希望優先解封哪一項？並列出「餐廳恢復內用」等8項解封後的措施，讓許多網友們紛紛參與回應。

原PO在PTT的WomenTalk板上以「你希望優先實施的解封措施？」為題發文，表示這幾天確診人數都維持穩定，表示在28日時會有望解封，即使知道不可能一次全部解封，但還是想詢問每個網友「最希望哪些是可以優先解封的？」他也補充道，自己最希望的是餐廳可以開放內用，因為餐飲業真的快被這波疫情打倒，若開放內用應該可以救回不少店家。

此文一出，不少網友便紛紛留言自己解封後的安排，「 健身房，八大開始營業」、「安親班補習班吧，同事很多請假顧小孩的」、「餐廳開放內用、公廁解封」、「出外人可以吃東西」、「餐廳內用和健身房」。

但也有網友認為，現在仍不是解封的時候，「疫苗都還沒打，解封？」、「我也還沒打疫苗，不敢出門」、「怎麼敢解封...」、「解封沒疫苗的話還是會怕怕的」、「全台打完疫苗再說」。