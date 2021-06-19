什麼餐廳叫了外送品質依舊甚至更好？網推1店：像內用一樣

國內疫情嚴峻，多數民眾都待在家中防疫，為了避免外出增加染疫風險，就連三餐也都叫外送。日前就有一名網友在PTT中PO文提到，自己連續吃了好幾天的外送，原本好吃的店，因為不是在現場用餐，水準體感都有降一點，於是他就好奇詢問廣大網友「哪種熱食或哪家店叫外送，還是能維持品質？」

原PO在文中表示，他發現不少原本好吃的店家，如果不是在店內現場吃，水準體感都有下降一些，火鍋類、牛排店或是自助Bar等服務更是不用提，因為不是內用的關係完全不會想點，不過他也發現像是八方雲集這種「鍋貼水餃」類會稍微好一些，滿適合外送，因此就忍不住問道「有什麼餐廳叫了外送品質依舊，甚至更好？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應「滷味啊，滷味的味道幾乎不會變，冷熱都可以吃」、「披薩或義大利麵吧」、「北京烤鴨」、「sukiya我覺得還行」、「認真說我覺得勝博殿豬排飯不錯，吃起來有95成水準」、「沒有泡麵的滷味」、「推すき家牛丼外送品質不變」、「炒飯類型的可以」。

也有不少網友認為「麥當勞」、「肯德基」即使外帶，還是能維持品質，「麥當勞要叫歡樂送，不要叫581和熊貓」、「麥當勞不錯，叫過歡樂送好幾次都還是好吃，像內用一樣」、「我家這的肯德基每次送來都是剛出爐的」、「推肯德基和麥當當」、「麥當勞的薯條有時候送到會變得軟軟的，我喜歡」、「麥當勞的歡樂送」。