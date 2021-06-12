多久能知端午返鄉「有無爆發感染」 網揭天數：跟母親節一樣

國內新冠疫情嚴峻，全國已升至三級防疫警戒制6月28日，日前各界便紛紛呼籲民眾端午節避免返鄉，即使雙鐵的返鄉車票已經有不少人退票，但若真的民眾堅持要在這三天連假返鄉，便有網友好奇，若端午節連假放完後「幾天才知道疫情有無擴散？」

原PO在PTT以「 端午節過後幾天才知道疫情有沒有爆發？」為題發文，說明不管高鐵、台鐵退了幾張票，還是要等到端午節過後幾天，才會知道有沒有人在連假期間確診，讓自己可以能安心出門採買物資。

此文一出，不少網友認為應該是和母親節那時候差不多，紛紛表示，「要爆7天後就會陸續開始」、「跟母親節過後一樣，潮水退了才知道」、「母親節那次是七天」、「至少要7天後才比較明顯」、「7-14」、「看母親節那次就知道了，大概7-14天」、「七天」、「可能7月初前後」。