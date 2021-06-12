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逛寺院遇告示牌檔路 他見內容驚：比「禁止進入」還可怕！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友在京都寺院看到一張告示牌，上頭寫的不是「禁止進入」，而是「想繼續往前是你的自由，但非常危險」，警告方式與一般截然不同。圖擷取自twitter
日本網友在京都寺院看到一張告示牌，上頭寫的不是「禁止進入」，而是「想繼續往前是你的自由，但非常危險」，警告方式與一般截然不同。圖擷取自twitter

人類的心理非常奇妙，往往一個寫著「禁止進入」的地方，卻會越讓人在意後面是什麼，反而強行通過。最近日本網友，就發現有一個地方的看板，用了另外一種描述方式，讓人感受到遠比單純寫「禁止進入」，還更有勸退人的效果。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「kyon_K4」日前分享一張照片，表示有次他在京都的某間寺院內閒逛，突然看到有一張告示牌，上面寫著「想繼續往前是你的自由，但是」，再接著大大的「非常危險」。

kyon_K4表示，在看到這張告示牌時，心裡確實冒出了往前到底有什麼危險的不安感，讓人不自覺地提高了警覺心。不過他是會想要一探究竟的人，最後還是決定往前走，並在深處的蓮花池畔拍了許多美麗照片，到頭來其實也不太曉得為什麼會說危險。

網友們則認為「禁足地嗎」、「比起寫『前方危險請勿通行』還有震懾力」、「比『禁止進入』還恐怖100億倍」、「安全回來真是太好了」、「根本是恐怖小說還電影的標題」、「不能去反而要去就是世間常態」、「這就是得下定覺悟的地方」、「好京都的勸誡方式」、「這應該是勸修寺吧」。

日本 京都

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