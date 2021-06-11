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需要人陪！失智婦確診屢逃離病房 醫護出「1妙計」貼心解決

聯合新聞網 / 綜合報導
一名確診的婦人患有失智和躁鬱症，待不住病房，醫護人員因而特製一位「醫護填充娃娃」陪伴病患。 圖擷自facebook
一名確診的婦人患有失智和躁鬱症，待不住病房，醫護人員因而特製一位「醫護填充娃娃」陪伴病患。 圖擷自facebook

台灣本土新冠疫情嚴峻，染疫個案突破萬人，各年齡層、地區、職業都出現確診案例，背後藏了無數心酸故事。一名確診老婦人由於患有失智及躁鬱症，若身旁無人就無法安心，因此入院治療時常擅自離開病房。護理人員特地為此製作一枚「醫護娃娃」，終於讓婦人能平靜下來、專心養病。

慈濟基金會副執行長何日生透過基金會的臉書分享，一名收治於台北慈濟醫院的確診老婦人，因本身罹患失智症與躁鬱症，住院時常常跑離自己的病房，就算隔離病房有上鎖，老婦人仍使用湯匙撬開門鎖後跑走。由於這樣的舉動恐使院內感染的風險升高，讓護理人員傷透腦筋。

在詢問老婦人的家屬後，得知老婦人其實只是需要身旁有個人陪，即使不用陪她說話，也能讓她感到平靜。因此，該院護理師決定找來與人一樣大小的填充娃娃，並為娃娃細心地畫了五官後穿上防護衣，外觀看起來就像一名護理人員一樣。

有了這名特製的「醫護娃娃」陪伴，老婦人果真從此安靜下來，終於能專心接受治療、好好養病。何日生也比喻，每一個病患從感染到出院，就像是穿過一條黑暗的隧道後走向光明，而醫護人員則是要反覆回到黑暗的那頭，繼續陪伴重症的病患，經歷一場又一場的死亡拉鋸，並期盼有天全體社會都能共同走出隧道。

看到這則溫暖卻又心酸的故事，網友紛紛留言「覺得一陣鼻酸」、「謝謝你們了解長輩內心需要，也保護著大家」、「好感動喔，眼眶泛紅」、「謝謝分享這麼溫馨感人的故事」、「說服老人要對症下藥，真是愛與智慧」、「超厲害，忙爆的醫護人員還可以這麼細心」、「設身處地為病患著想，真令人感動」。

失智症 醫護人員 躁鬱症 護理師

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