照顧新冠重症患快累翻！ 他心疼醫護父：累到開車眼睛張不開

國內疫情持續延燒，各大醫院醫療量能逐漸緊繃，醫護人員沒日沒夜地工作，守在防疫前線，承受著龐大壓力。一名網友就分享，自己的父親是負責照顧新冠重症病患的醫護人員，在疫情爆發後，父親每天都忙得不可開交，身體和精神狀態都已不堪負荷，讓他相當心疼。

一名網友在網路論壇Dcard發文透露，他的爸爸任職於雙北某間醫院，且是該院第一個踏進專責加護病房的勇士，這陣子疫情爆發以來，爸爸一直在負責照顧新冠重症患者，只要一踏進病房，就需要連續工作3、4個小時左右，在這段期間不能喝水、如廁。

該網友指出，爸爸的工作時數通常是12個小時，下班後需要完成交班並沖洗才能離開，通常準備開車回家時，已經是晚上10點多，但一整天疲勞下來，駕駛時眼睛幾乎只能張開一半。他擔心地說，長時間無法喝水導致爸爸的尿液呈現深色，加上原先爸爸身體就不是太好，體力也已大不如前，若需長期以這樣的狀態工作，他認為對爸爸來說難以負荷，身體狀態恐怕會衰退許多。

該網友表示，每天看著爸爸出去上班，都像是送戰士上戰場一樣，實在相當心疼，除此之外，他也得加倍擔心自己的安危，因為父親的工作屬高風險，病毒隨時都有可能找上家門。他最後呼籲，大家千萬不要再群聚、出去玩，盡量好好待在家，等到疫情得到控制時再好好慶祝，並記得給予全體醫護人員掌聲，「他們真的是我們的救星」。

文章底下湧入許多網友加油打氣，紛紛留言「醫護加油，希望大家都能配合防疫政策，不要再造成醫護人員的負擔了」、「所有的醫療人員真的好偉大」、「大家要多自律，保護自己也保護別人是最好的作為了」、「辛苦了，你爸爸是勇士」等；也有人建議「你載他上下班呢？至少他出門回家可以安心一點」、「如果經濟狀況允許的話，叫你爸辭職吧，不要真的累倒了」。