快訊

特洛伊之盾行動：FBI「數位無間道」如何坑殺全球黑幫？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照顧新冠重症患快累翻！ 他心疼醫護父：累到開車眼睛張不開

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情嚴峻，醫護人員工作壓力龐大。示意圖／聯合報系資料照
國內疫情嚴峻，醫護人員工作壓力龐大。示意圖／聯合報系資料照

國內疫情持續延燒，各大醫院醫療量能逐漸緊繃，醫護人員沒日沒夜地工作，守在防疫前線，承受著龐大壓力。一名網友就分享，自己的父親是負責照顧新冠重症病患的醫護人員，在疫情爆發後，父親每天都忙得不可開交，身體和精神狀態都已不堪負荷，讓他相當心疼。

一名網友在網路論壇Dcard發文透露，他的爸爸任職於雙北某間醫院，且是該院第一個踏進專責加護病房的勇士，這陣子疫情爆發以來，爸爸一直在負責照顧新冠重症患者，只要一踏進病房，就需要連續工作3、4個小時左右，在這段期間不能喝水、如廁。

該網友指出，爸爸的工作時數通常是12個小時，下班後需要完成交班並沖洗才能離開，通常準備開車回家時，已經是晚上10點多，但一整天疲勞下來，駕駛時眼睛幾乎只能張開一半。他擔心地說，長時間無法喝水導致爸爸的尿液呈現深色，加上原先爸爸身體就不是太好，體力也已大不如前，若需長期以這樣的狀態工作，他認為對爸爸來說難以負荷，身體狀態恐怕會衰退許多。

該網友表示，每天看著爸爸出去上班，都像是送戰士上戰場一樣，實在相當心疼，除此之外，他也得加倍擔心自己的安危，因為父親的工作屬高風險，病毒隨時都有可能找上家門。他最後呼籲，大家千萬不要再群聚、出去玩，盡量好好待在家，等到疫情得到控制時再好好慶祝，並記得給予全體醫護人員掌聲，「他們真的是我們的救星」。

文章底下湧入許多網友加油打氣，紛紛留言「醫護加油，希望大家都能配合防疫政策，不要再造成醫護人員的負擔了」、「所有的醫療人員真的好偉大」、「大家要多自律，保護自己也保護別人是最好的作為了」、「辛苦了，你爸爸是勇士」等；也有人建議「你載他上下班呢？至少他出門回家可以安心一點」、「如果經濟狀況允許的話，叫你爸辭職吧，不要真的累倒了」。

醫護人員 疫情 Dcard 患者

延伸閱讀

母明天施打疫苗「先哭著交代後事」 他無助：怎給母信心？

「染疫亡母」火化後在葬禮前一天返家 親友驚：我們火化了誰？ 

30多歲女確診6天病逝 醫：減重也是防疫！不是在嚇你

如何才能解除三級警戒？醫師直言：台灣只剩兩條路可走

相關新聞

照顧新冠重症患快累翻！ 他心疼醫護父：累到開車眼睛張不開

國內疫情持續延燒，各大醫院醫療量能逐漸緊繃，醫護人員沒日沒夜地工作，守在防疫前線，承受著龐大壓力。一名網友就分享，自己的父親是負責照顧新冠重症病患的醫護人員，在疫情爆發後，父親每天都忙得不可開交，身體和精神狀態都已不堪負荷，讓他相當心疼。

租屋族嘆5坪獨居防疫生活「快發瘋」 網認同：首月最痛苦

疫情嚴峻，民眾為避免染疫皆減少外出活動，公司也紛紛採取遠距上班，許多人的生活受到影響，此外長時間待在同一環境，不免人心浮動。近日一名網友發文哀嘆身為租屋族，疫情期間在小小空間獨自生活十分痛苦，貼文一出引起熱議。

浴室發霉該買除濕機嗎？ 網推「3神器」省錢有效

台灣氣候暖濕，加上最近連日大雨，室內難免濕氣較重，若是情況嚴重一些可能還會出現發霉情形。近日一名網友發文詢問「浴室除濕神器」，貼文引起熱烈回應。

住家裡有多省？他直呼「花費嚇到」 網認同：很有感！

疫情期間，許多公司都採取遠距、分流上班的機制，避免群聚染疫風險。近日一名網友分享因為疫情回家跟父母同住，意外發現住家裡好處多多，更直呼「住在家裡的花費嚇到我」，貼文引起網友熱烈討論。

喝紅茶沒味道！他疑「失去味覺」狂加辣椒 結局曝光網笑翻

疫情尚未趨緩，民眾減少外出活動避免染疫。近日一名網友發文分享喝早餐店紅茶發現沒味道，以為確診導致「味覺喪失」，害他狂在蛋餅裡加辣椒，結局曝光笑翻網友。

租屋處沒廚房！女問「煮泡麵神器」好用嗎？眾人推爆：超萬用

新冠疫情嚴峻，三級警戒延長到6月28日，呼籲民眾非必要勿外出，採購盡量一次買足，因此很多人會選擇買「泡麵」方便食用，不過有些租屋族沒有廚房，吃泡麵只能用熱水沖，也無法加上其他配料補足營養，好奇問大家「如果為了煮泡麵買快煮鍋划算嗎？」引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。