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她曝最懷念泡麵口味「找不到了」 網友直呼：童年記憶中的味道

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出最懷念的泡麵口味。圖／取自臉書
網友貼出最懷念的泡麵口味。圖／取自臉書

台灣許多泡麵口味都相當獨特，除了歷久不衰的品牌外，也有一些品項是默默消失在市場上。有網友貼出一款懷舊泡麵，直呼「吃過這款泡麵的人應該都要30歲了吧」，釣出許多網友共同回憶，直言「童年最愛的泡麵口味」。但很多網友也都澄清，自己才20餘歲。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文貼出一張Q-cup泡麵的照片，並表示「吃過這款泡麵的人，除了我之外應該都已經要突破30歲了吧」。該款泡麵為康師傅出產的Q cup，不過康師傅已於2017年退出台灣，因此已無法買到該款商品。

其他網友對此款泡麵也都相當有共鳴，留言「我們的回憶」、「超懷念這個，咖哩好吃」、「這款泡麵真的好好吃」、「超喜歡，現在哪裡買得到」、「超好吃，每次去買都是包口味的」。不過許多吃過的網友都表示自己才20餘歲，開玩笑直呼「你才30歲！」

泡麵 爆廢公社

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