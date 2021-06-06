阿嬤破例開冷氣原因曝光 網笑瘋：原來孫女不重要

疫情期間民眾減少出門多待在家中，但夏日炎炎，為求舒適民眾往往狂吹冷氣，電費問題也讓許多人傷透腦筋。近日一名網友發文表示阿嬤平時為了省電不允許開冷氣，沒想到有一天破例竟是因為「冰箱滿了」，貼文讓許多網友笑翻。

原PO在Dcard發文「阿嬤的蛋需要吹冷氣！」，他在文中說明一直以來都以為妹妹不喜歡吹冷氣，「後來才發現是因為阿嬤不讓她吹冷氣，她的想法是覺得會浪費電，所以吹電風扇就好。」最近因為疫情都待在家中，一日原PO走進妹妹房間，一陣涼風吹來令他相當驚訝，「欸！！！今天有開冷氣喔，好涼！」

原PO妹妹則無奈回應，「呃，阿嬤開的。 阿嬤說她冰箱滿了，所以她說 (指著她桌上的一盆蛋) 要放我這邊，比較涼，蛋才不會壞掉。」原PO聽完阿嬤的想法「笑到快瘋掉」，他分析阿嬤行為後覺得是因為蛋錢比冷氣錢貴，讓他直呼「被阿嬤的神邏輯打敗。」

貼文一出引起網友熱議，「太可愛了～」、「大概對阿嬤來說食物最重要！」、「所以阿嬤覺得，雞蛋＞孫女？！」、「蛋要吹冷氣，孫女只能吹電風扇」。