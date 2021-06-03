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山區小確幸！他曝「超強補貨車」開到家 網狂讚：太方便

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己居住的地方每週都有「神秘補貨車」開來，讓他在防疫期間，也能經鬆採買。 圖擷自facebook
一名網友分享，自己居住的地方每週都有「神秘補貨車」開來，讓他在防疫期間，也能經鬆採買。 圖擷自facebook

國內疫情嚴峻，各界都呼籲民眾都減少外出機會，避免增加染疫風險，不少人採購生活物資也紛紛改用線上訂購。而近日一名網友就分享，自己不需要去賣場人擠人，也不用靠宅配送貨，因為每週都有一輛「超強補貨車」會到訪，讓他補貨相當方便。

一名網友在臉書社團「爆廢公社發文表示，近期疫情嚴峻無法出門，但幸好他居住的嘉義山區，有一疫情下的生活小確幸。他透露，自己指的是每週二都會有輛「統一車車」開來住家附近，讓當地居民可以盡情採買。

該網友隨後貼出照片，可看見圖中車輛外觀看似常見的物流貨櫃車，不過車身四面都可以打開，裡面裝著的是一排排商品貨架，架上有各種零食餅乾、瓶裝飲料和泡麵，車子另一側還置有冰箱，存放著冰涼的新鮮牛奶、果汁等飲品，簡直就像一間「行動的超商」，應有盡有。

車上除了零食餅乾之外，也有冰箱存放新鮮食品，供民眾購買。圖擷自facebook
車上除了零食餅乾之外，也有冰箱存放新鮮食品，供民眾購買。圖擷自facebook

照片曝光後，吸引大批網友按讚，紛紛留言「超棒的，這是哪？」、「這車好猛」、「都跑哪裡啊？」、「這是什麼啊？沒看過」、「真的不用人擠人，又在戶外，很想買看看」、「看起來真方便，讓我想到以前的麵包車」、「感覺在車子上買的會特別好吃」、「看起來真的很棒，但是哪邊有？」等，引發一陣關注。

不少看過該車的民眾則分享「山區都有類似的車，我在阿里山還看過菜車」、「五股工業區內也有」、「這個比較偏山區才有」、「偏遠地區有的有固定跑喔，我住嘉義山區有看過」、「常出沒工業區跟山區喔，很貼心的統一車車」、「這個真的造福山區的居民，很讚耶」。

爆廢公社 超商 泡麵 零食

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