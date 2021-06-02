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關在家快受不了？ 她曝美國防疫經驗：耐不住的群聚最危險

聯合新聞網 / 綜合報導
一名在美國工作的網友透露，根據她在美國一年多來的防疫經驗，風險最大的往往不是外出，而是民眾按耐不住後的群聚見面。 示意圖／ingimage
一名在美國工作的網友透露，根據她在美國一年多來的防疫經驗，風險最大的往往不是外出，而是民眾按耐不住後的群聚見面。 示意圖／ingimage

國內本土疫情升溫，全國三級警戒將持續到6月14日，屆時是否能順利解除三級，目前尚需觀察，而民眾面對突如其來的疫情，不少人都謹慎防疫，但仍有少部分人未配合相關規定。對此，一名赴美工作的網友分享待在美國一年多來的防疫經驗，提醒台灣人防疫的失敗關鍵，往往就在於耐不住的「群聚」。

原PO在Dcard發文透露，自己在美國工作，看到近日台灣疫情嚴峻，讓她決定分享在美國一年多來的三大防疫經驗。首先第一點他指出，只要需要採購或買菜，一定都是利用線上購物系統，並在收到時將所有外包裝用酒精擦拭一遍，能夠久放的食材就會在車庫靜置一週，其餘包裹也同樣都需靜置。

她補充提到，台灣不少人現在還是會點食物外送，但她在防疫期間的三餐全都自己下廚、不點外賣，因為根據研究，新冠病毒不怕高溫，就算食物經過烹調，也有風險存在，就算真的得點外賣，最好所有食物都經過微波加溫殺菌。

第二點，原PO表示，居家防疫三個月後，心情開始變得憂鬱，因此她會在人煙稀少的凌晨五點，到附近的湖邊散步，藉此轉換心情。但她也強調，外出散步同樣要戴好口罩，甚至車子需要加油時，她還會加戴手套，並在包包、車上備好洗手液，隨時使用，外出回家則馬上換衣服、洗澡。

原PO最後點出，第三點是人際往來全部轉為線上，完全不與人接觸，以前常一起看電影的朋友，就約好同時間看一樣的電影，再利用通訊軟體討論，或是偶爾和好友一起打電動。她直言，在經過一年多的觀察後，她認為防疫失敗的最大關鍵不是「外出」，而是大家開始沒耐性、感到焦躁後，忍不住「群聚見面」，她也舉例，自己身邊有不少友人都是因為「見家人」而染疫。

文章底下湧入不少網友回應，紛紛留言「去年的我們覺得為什麼國外的封城很多人還可以不遵守，輪到我們的時候，才知道真的很痛苦，看著外面的陽光，想說為什麼我們得關在家裡，這根本不是人過的生活」、「很實用，希望疫情趕快過去」、「關兩個多星期已經快要受不了，難以想像你們關了一年多了」、「感謝正確觀念」。

疫情 口罩 三級警戒 Dcard

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