他揭網購生鮮高價差「貴3倍」 苦主同喊：買不下去

台灣本土疫情尚未趨緩，民眾多減少出門避免染疫風險。軟性封城下，百貨、餐廳、街道都空蕩許多，唯獨傳統市場依舊有許多民眾出入。雖生鮮食材為民生必需品，但多人群聚恐造成疫情擴大。近日一名網友發文抱怨家人欲網購生鮮食材，卻發現市面上有部分生鮮箱「平均貴到200-300%」，貼文引起網友熱議。

原PO在PTT WomenTalk 發文「網購生鮮貴得也太離譜了吧！」，他說明家人從五月中疫情爆發便減少去市場的次數，但因目前看疫情仍未趨緩，「我爸媽想說乾脆完全不出門，直接網上訂菜。」結果查了其他網友推薦的網購店家，發現比自己購買貴上兩倍，「肉類以鮭魚為例，平時市場買一斤最便宜200、最貴350，網購一斤要600！（300g $300）」網購蔬菜價差更多達三倍，「更別說網購還要再加上運費。」

原PO抱怨雖然疫情期間是非常時期，但民生必需品網購高價差還是不合理，「非常時期貴個20-30%是可以接受，但平均貴到200-300%是怎樣。」他也無奈詢問其他網友是否都能夠接受網購生鮮食材的定價，「看大家好像都訂得很開心。」

貼文一出引起熱烈討論，「騙一些不逛市場的外行人」、「有錢人很多」、「我那天看到菜單，很多菜類賣50，但我去市場或全X買才35，他還要加運費欸。我真的覺得來騙錢的」、「 我也訂不下去，家裡才2個人，網購的菜又貴，量多吃不完爛掉」、「擊掌！！我也覺得好貴喔，昨天在比價的時候，忽然低落覺得自己居然買不下手也太窮了吧」、「真的是貴的離譜，直接叫外送還煮好的」、「找自家附近有外送的蔬果行最快速+價格也比較合理，不然現在網購的人真的太多」。

部分網友則認為寧願多花一些錢避免染疫，「中標是有可能會死，同住全家被傳染。是有差那一點錢嗎？ 」、「反正各有取捨嘛，愛惜生命就多花錢當盤子，不然就是用自己健康當籌碼上街買菜，但網購不能挑選外觀貴就算了，很怕還收到醜的不新鮮的菜」。