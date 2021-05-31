該買防疫護目鏡嗎？ 網揭「兩大理由」勸買：這動作最危險
國內新冠疫情仍持續延燒，目前三級的防疫警戒也延長至6月14日，在這非常時期最必要的就是積極戴口罩、手部的清潔等防護措施。對此，便有一名網友發文表示，現在除了最基本的戴口罩外，應該也要把護目鏡戴上，才比較安全。
原PO在PTT的WomenTalk板上貼文說明，現在疫情險峻，大家在搭乘捷運應該比照搭飛機，除了戴口罩外，最好也把護目鏡戴好戴滿比較安全吧？他也強調，比起國外，台灣有了一年多的緩衝期去準備，所以有憂患意識的人，應該都有準備好護目鏡才對，盡量保護好自己。
此文一出，不少網友紛紛留言，「還要戴手套」、「能罩住眼鏡那種很多地方有，光南有看到」、「口罩不是百分百的，而且你也知道有人有戴跟沒戴一樣」、「手記得要噴酒精，不要亂摸」。
對此，也有留言列出戴護目鏡的2大理由，「手不碰臉就好了，但飛沫可能經由淚液進入人體，所以護目鏡比較重要」、「在大家都戴口罩情況下，手摸東西是最危險的，尤其揉眼睛，下車立刻噴酒精消毒」、「眼睛有淚液，所以有戴護目鏡還是比較保險」。
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