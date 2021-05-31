快訊

國產疫苗受質疑 高端發聲明自清：加速執行三期臨床試驗

該買防疫護目鏡嗎？ 網揭「兩大理由」勸買：這動作最危險

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情升溫，有民眾憂心，大多數人雖有戴緊口罩，但戴護目鏡加強防護的人卻不多。 記者余承翰／攝影
疫情升溫，有民眾憂心，大多數人雖有戴緊口罩，但戴護目鏡加強防護的人卻不多。 記者余承翰／攝影

國內新冠疫情仍持續延燒，目前三級的防疫警戒也延長至6月14日，在這非常時期最必要的就是積極戴口罩、手部的清潔等防護措施。對此，便有一名網友發文表示，現在除了最基本的戴口罩外，應該也要把護目鏡戴上，才比較安全。

原PO在PTT的WomenTalk板上貼文說明，現在疫情險峻，大家在搭乘捷運應該比照搭飛機，除了戴口罩外，最好也把護目鏡戴好戴滿比較安全吧？他也強調，比起國外，台灣有了一年多的緩衝期去準備，所以有憂患意識的人，應該都有準備好護目鏡才對，盡量保護好自己。

此文一出，不少網友紛紛留言，「還要戴手套」、「能罩住眼鏡那種很多地方有，光南有看到」、「口罩不是百分百的，而且你也知道有人有戴跟沒戴一樣」、「手記得要噴酒精，不要亂摸」。

對此，也有留言列出戴護目鏡的2大理由，「手不碰臉就好了，但飛沫可能經由淚液進入人體，所以護目鏡比較重要」、「在大家都戴口罩情況下，手摸東西是最危險的，尤其揉眼睛，下車立刻噴酒精消毒」、「眼睛有淚液，所以有戴護目鏡還是比較保險」。

口罩 疫情

延伸閱讀

別刪臺灣社交距離App！ 負責人三點說明「將大量上傳數據」

預期薪水怎麼開？他故意喊低 網搖頭：貶低身價

醫護累翻！護理師曝下班日常「不敢互問你還好嗎」 網喊心疼

老闆逼下載定位App「放假不開扣全勤」 他憂隱私遭侵犯

相關新聞

該買防疫護目鏡嗎？ 網揭「兩大理由」勸買：這動作最危險

國內新冠疫情仍持續延燒，目前三級的防疫警戒也延長至6月14日，在這非常時期最必要的就是積極戴口罩、手部的清潔等防護措施。對此，便有一名網友發文表示，現在除了最基本的戴口罩外，應該也要把護目鏡戴上，才比較安全。

網紅挑戰「一天只吃三色豆」 網崩潰：小時候的陰影

三色豆是台灣便當的常見菜色，民眾對它的評價卻十分兩極。日前囤貨風潮時，賣場多數可以長期存放的商品皆被搶購一空，只有三色豆仍未售完。近日一名在台的法國人網紅發文表示不懂台灣人不接受三色豆的原因，所以決定挑戰三餐都吃三色豆，貼文引起熱議。

被質疑「一定要國產疫苗？」 兩派網友論戰：台灣很邊緣

國內新冠疫情仍未趨緩，不少民眾最專注的便是「疫苗什麼時候來」。而目前國內除了進口國外的疫苗外，國產的疫苗也惹出許多爭議，其中包括在進行三期試驗就拿到緊急授權、或是二期臨床試驗都還沒解盲。對此，便有網友好奇發問「為什麼我們的疫苗一定要自己做？」

社交距離app有作用嗎？ 網貼「與確診者接觸」分享實際經歷

國內新冠疫情仍未趨緩，三級防疫警戒已延長至6月14日，指揮中心呼籲民眾減少外出次數，並廣推實名制登記，避免疫情再擴散，而日前推出的《台灣社交距離》App，卻被指控確診者數據上傳比例低，而負責人詹仲昕昨晚在臉書發文說明，提醒民眾不要輕易刪除App，目前已經開始在大量上傳資料。對此，更有網友在網路上發文實證，媽媽收到「與確診者資料比對有接觸」，呼籲大家先別刪除App。

爺不懂網購問孫女 「害羞秘密商品」讓網笑瘋：阿公真勇

網路購物在現代社會中不可或缺，緩解許多人沒有閒暇時間去實地採買，也提供管道購買私密物品保護隱私。近日一名女網友發文爆料，她阿公請她幫忙輸入網購收件資訊，但購買物品卻讓她十分尷尬，貼文引起網友熱烈討論。

加菜！他煮泡麵竟「天降壁虎」 網笑翻：有菜有肉剛剛好

泡麵是許多人的宵夜良伴，加上青菜、雞蛋，美味迅速上桌。疫情期間為避免外出，許多民眾也喜歡在家在家享用泡麵，省錢方便。然而，近日一名網友煮泡麵時卻發生悲劇，「天上掉下一物」，貼文引起網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。